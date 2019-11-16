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  • Smag aromaen fra dine foretrukne kaffebønner
  • Smag aromaen fra dine foretrukne kaffebønner
  • Smag aromaen fra dine foretrukne kaffebønner
  • Smag aromaen fra dine foretrukne kaffebønner
  • Smag aromaen fra dine foretrukne kaffebønner
  • Smag aromaen fra dine foretrukne kaffebønner
  • Smag aromaen fra dine foretrukne kaffebønner
  • Smag aromaen fra dine foretrukne kaffebønner
  • Smag aromaen fra dine foretrukne kaffebønner
  • Smag aromaen fra dine foretrukne kaffebønner
  • Smag aromaen fra dine foretrukne kaffebønner
  • Smag aromaen fra dine foretrukne kaffebønner

Udgået

Philips Saeco XsmallFuldautomatisk espressomaskine

HD8745/01

3.8

| (102) Anmeldelser | 81% anbefaler dette produkt

Smag aromaen fra dine foretrukne kaffebønner

Uanset hvilken kaffe du nu vil smage, bruger Saeco Xsmall helt friskmalede bønner med et tryk på en knap. Den leveres med et damprør, så du kan tilføje mælkeskum til alle dine friske kaffedrikke.

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bønne-til-kop-espresso med et enkelt tryk

Smag aromaen fra dine foretrukne kaffebønner

  • Brygger 2 kaffevarianter

  • Klassisk mælkeskummer

  • Sølvfarvet

  • 5-trins, justerbar møllekværn

Kaffe uden brændt smag takket være 100 % keramiske kværne

Kaffe uden brændt smag takket være 100 % keramiske kværne

Denne espressomaskine er udstyret med 100 % keramiske kværne. Saeco bruger keramiske kværne, da de giver en ensartet maling uden at overophede kaffebønnerne, hvilket giver en fantastisk espresso. Keramiske kværne sikrer også en langvarig ydelse og helt lydløs drift.

Gem din foretrukne kaffemængde

Gem din foretrukne kaffemængde

Du får altid en perfekt kop espresso, som er brygget efter netop din smag takket være vores hukommelsesfunktion, du kan bruge til at justere mængden af kaffe efter din smag. Nyd en fremragende kop kaffe efter et enkelt tryk på en knap.

Lækkert mælkeskum takket være den klassiske mælkeskummer

Lækkert mælkeskum takket være den klassiske mælkeskummer

Denne Saeco-espressomaskine leveres med den klassiske mælkeskummer, som baristaer kalder en “Pannarello”. Den udsender damp og skal nedsænkes i mælken for at frembringe en fremragende mælkeskum. Slip din indre barista løs ved at tilberede de skønneste mælkespecialiteter på den traditionelle måde!

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.8

ud af 5

102

Anmeldelser

81%

anbefaler dette produkt

16/11/2019

Norge

Norge

Beste kaffemaskin

Har den hjemme og har laget 5-6 kopper hver dag gjennom 5-6 år. Den har fungert helt supert hele tiden. Har en på kontoret som kostet 20.000 men er ikke så god som Saeco!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Xsmall HD8745/01 Superautomatisk espressomaskin

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Xsmall HD8745/01 Superautomatisk espressomaskin

02/11/2016

Norge

Norge

Fantastisk

Fantastisk maskin. Er i bruk fra 2013. Hver dag har vi på bordet flott og deilig kaffe. Elsker den!!!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Xsmall HD8745/21 Superautomatisk espressomaskin

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Xsmall HD8745/21 Superautomatisk espressomaskin

21/07/2017

United Kingdom

United Kingdom

I loved it, this product has easy features

Great coffie, easy to use.........................

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Saeco Xsmall Super-automatic espresso machine

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Saeco Xsmall Super-automatic espresso machine

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