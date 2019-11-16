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Gratis fragt fra 300 DKK
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Udgået
Smag aromaen fra dine foretrukne kaffebønner
Uanset hvilken kaffe du nu vil smage, bruger Saeco Xsmall helt friskmalede bønner med et tryk på en knap. Den leveres med et damprør, så du kan tilføje mælkeskum til alle dine friske kaffedrikke.
Brygger 2 kaffevarianter
Klassisk mælkeskummer
Sølvfarvet
5-trins, justerbar møllekværn
Denne espressomaskine er udstyret med 100 % keramiske kværne. Saeco bruger keramiske kværne, da de giver en ensartet maling uden at overophede kaffebønnerne, hvilket giver en fantastisk espresso. Keramiske kværne sikrer også en langvarig ydelse og helt lydløs drift.
Du får altid en perfekt kop espresso, som er brygget efter netop din smag takket være vores hukommelsesfunktion, du kan bruge til at justere mængden af kaffe efter din smag. Nyd en fremragende kop kaffe efter et enkelt tryk på en knap.
Denne Saeco-espressomaskine leveres med den klassiske mælkeskummer, som baristaer kalder en “Pannarello”. Den udsender damp og skal nedsænkes i mælken for at frembringe en fremragende mælkeskum. Slip din indre barista løs ved at tilberede de skønneste mælkespecialiteter på den traditionelle måde!
3.8
ud af 5
102
Anmeldelser
81%
anbefaler dette produkt
RandiElisabeth
16/11/2019
Norge
Beste kaffemaskin
Har den hjemme og har laget 5-6 kopper hver dag gjennom 5-6 år. Den har fungert helt supert hele tiden. Har en på kontoret som kostet 20.000 men er ikke så god som Saeco!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Xsmall HD8745/01 Superautomatisk espressomaskin
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Xsmall HD8745/01 Superautomatisk espressomaskin
IvoY
02/11/2016
Norge
Fantastisk
Fantastisk maskin. Er i bruk fra 2013. Hver dag har vi på bordet flott og deilig kaffe. Elsker den!!!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Xsmall HD8745/21 Superautomatisk espressomaskin
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Xsmall HD8745/21 Superautomatisk espressomaskin
Lukasz
21/07/2017
United Kingdom
I loved it, this product has easy features
Great coffie, easy to use.........................
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Saeco Xsmall Super-automatic espresso machine
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Saeco Xsmall Super-automatic espresso machine