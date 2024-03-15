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Philips Saeco Xsmall Fuldautomatisk espressomaskine
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HD8745/01
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User Manual Philips Xsmall Super-automatic espresso machine
Quick start guide Philips Xsmall Super-automatic espresso machine
Teststrimmel til måling af vandets hårdhedsgrad
Afkalkningsmiddel til espressomaskiner
Klassisk mælkeskummer
Fuldautomatisk espressomaskineNetledning
EspressomaskineSmørefedt til Philips-bryggeenhed
Bryggeenhed
Rensebørste
Lille vandfilter
Sådan afsluttes afkalkningen af Saeco Xsmall-espressomaskinen
Drypbakken på min Philips-espressomaskine fyldes hurtigt op
Min Saeco/Philips-espressomaskine vil ikke male bønnerne.
Kaffen fra min Philips-espressomaskine er ikke varm nok
Min Philips-espressomaskine vil ikke tænde
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