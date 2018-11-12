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Udgået

Philips Saeco ExpreliaFuldautomatisk espressomaskine

HD8854/01

4

| (119) Anmeldelser | 84% anbefaler dette produkt

Perfekt, varm og ren.

Saeco Exprelia-kaffemaskinen er altid klar til at servere din yndlingskaffe. Du kan få lige, hvad du har lyst til, med et tryk på en knap, takket være grænsefladen med hurtigt valg og maskinens dobbeltkoger.

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Det er en mælkeskummeoplevelse af høj kvalitet

Perfekt, varm og ren.

  • Integreret mælkekande og skummer

  • Rustfrit stål

  • 5-trins, justerbar møllekværn

Kaffe uden brændt smag takket være 100 % keramiske kværne

Kaffe uden brændt smag takket være 100 % keramiske kværne

Denne espressomaskine er udstyret med 100 % keramiske kværne. Saeco bruger keramiske kværne, da de giver en ensartet maling uden at overophede kaffebønnerne, hvilket giver en fantastisk espresso. Keramiske kværne sikrer også en langvarig ydelse og helt lydløs drift.

Brug vores justerbare kværne til at lave en fyldig kaffe

Brug vores justerbare kværne til at lave en fyldig kaffe

Forskellige slags kaffe skal kværnes på forskellige måder for at få smagen til at træde ordentligt frem. Denne espressomaskine har otte forskellige kværneindstillinger fra den fineste formaling, der giver en fyldig espresso, til den groveste formaling, der giver en let kaffe.

Gem dine foretrukne kaffeindstillinger

Gem dine foretrukne kaffeindstillinger

Takket være vores innovative hukommelsesfunktion til justering af kaffemængde, -styrke og -temperatur får du altid en perfekt kop espresso, som er brygget kun for dig. Nyd en fremragende kop kaffe i din yndlingskop med et enkelt tryk på en knap.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

119

Anmeldelser

84%

anbefaler dette produkt

12/11/2018

Sverige

Sverige

Gjort perfekt kaffe

Den her produkten är jätte fin och presenterar sig perfekt

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Exprelia HD8854/01 Automatisk espressomaskin

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Exprelia HD8854/01 Automatisk espressomaskin

14/10/2015

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

tolles Gerät

nach Anleitung Ihres Service-teams läuft die Maschine,v.a. die Brüh-einheit ohne Probleme!! es lag am nicht " genügend " einfetten? Ersatzteile sind online nur schwer zu bekommen,wenn man keine Kartenzahlung möchte.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Exprelia HD8854/01 Kaffeevollautomat

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Exprelia HD8854/01 Kaffeevollautomat

15/02/2015

Deutschland

Deutschland

1A Produkt

Ein SUPER Kaffevollautomat, ich möchte es wirklich nie mehr missen. Viel herzlichen Dank.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Exprelia HD8854/02 Kaffeevollautomat

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Exprelia HD8854/02 Kaffeevollautomat

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