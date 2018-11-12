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Udgået
Perfekt, varm og ren.
Saeco Exprelia-kaffemaskinen er altid klar til at servere din yndlingskaffe. Du kan få lige, hvad du har lyst til, med et tryk på en knap, takket være grænsefladen med hurtigt valg og maskinens dobbeltkoger.
Integreret mælkekande og skummer
Rustfrit stål
5-trins, justerbar møllekværn
Denne espressomaskine er udstyret med 100 % keramiske kværne. Saeco bruger keramiske kværne, da de giver en ensartet maling uden at overophede kaffebønnerne, hvilket giver en fantastisk espresso. Keramiske kværne sikrer også en langvarig ydelse og helt lydløs drift.
Forskellige slags kaffe skal kværnes på forskellige måder for at få smagen til at træde ordentligt frem. Denne espressomaskine har otte forskellige kværneindstillinger fra den fineste formaling, der giver en fyldig espresso, til den groveste formaling, der giver en let kaffe.
Takket være vores innovative hukommelsesfunktion til justering af kaffemængde, -styrke og -temperatur får du altid en perfekt kop espresso, som er brygget kun for dig. Nyd en fremragende kop kaffe i din yndlingskop med et enkelt tryk på en knap.
4.0
ud af 5
119
Anmeldelser
84%
anbefaler dette produkt
Paulina
12/11/2018
Sverige
Gjort perfekt kaffe
Den her produkten är jätte fin och presenterar sig perfekt
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Exprelia HD8854/01 Automatisk espressomaskin
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Exprelia HD8854/01 Automatisk espressomaskin
kinderarzt
14/10/2015
Deutschland
Bekræftet køber
tolles Gerät
nach Anleitung Ihres Service-teams läuft die Maschine,v.a. die Brüh-einheit ohne Probleme!! es lag am nicht " genügend " einfetten? Ersatzteile sind online nur schwer zu bekommen,wenn man keine Kartenzahlung möchte.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Exprelia HD8854/01 Kaffeevollautomat
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Exprelia HD8854/01 Kaffeevollautomat
Tamuna
15/02/2015
Deutschland
1A Produkt
Ein SUPER Kaffevollautomat, ich möchte es wirklich nie mehr missen. Viel herzlichen Dank.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Exprelia HD8854/02 Kaffeevollautomat
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Exprelia HD8854/02 Kaffeevollautomat