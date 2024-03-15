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Philips Saeco Exprelia Fuldautomatisk espressomaskine
Udgået
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HD8854/01
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User Manual Philips Exprelia Super-automatic espresso machine
Quick start guide Philips Exprelia Super-automatic espresso machine
Teststrimmel til måling af vandets hårdhedsgrad
Bryggeenhed
Låg til kande
Drypbakke
Afkalkningsmiddel til espressomaskiner
Mælkeslange
Kaffemåleske
Fuldautomatisk espressomaskineNetledning
EspressomaskineSmørefedt til Philips-bryggeenhed
Rensebørste
Kaffegrumsbeholder
Indvendigt drypbakkedæksel
Indvendig drypbakke
Vandtank
Låg til vandtank
Låg til beholder til kaffebønner
Drypbakkedæksel
Lille vandfilter
Jeg kan ikke afslutte afkalkningsproceduren på min Saeco Exprelia.
Drypbakken på min Philips-espressomaskine fyldes hurtigt op
Min Saeco/Philips-espressomaskine vil ikke male bønnerne.
Kaffen fra min Philips-espressomaskine er ikke varm nok
Min Philips-espressomaskine vil ikke tænde
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