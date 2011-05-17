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Udgået
Mange drikke, mange brugere
Med Saeco Xelsis-kaffemaskinen kan hvert eneste familiemedlem nyde sin egen yndlingskaffe. Takket være den unikke multibrugerfunktion kan der oprettes op til 6 personlige brugerprofiler, og til hver profil kan der tilpasses op til 9 drikke
Integreret mælkekande og -skummer
Rustfrit stål
Saeco-espressomaskinens banebrydende design toppes med en finish i rustfrit stål. Det rustfri stål giver et kvalitetslook og vil tage sig godt ud overalt i køkkenet. Desuden sikrer det en lang produktlevetid.
Denne espressomaskine er udstyret med 100 % keramiske kværne. Saeco bruger keramiske kværne, da de giver en ensartet maling uden at overophede kaffebønnerne, hvilket giver en fantastisk espresso. Keramiske kværne sikrer også en langvarig ydelse og helt lydløs drift.
Forskellige slags kaffe skal kværnes på forskellige måder for at få smagen til at træde ordentligt frem. Denne espressomaskine har otte forskellige kværneindstillinger fra den fineste formaling, der giver en fyldig espresso, til den groveste formaling, der giver en let kaffe.
4.1
ud af 5
71
Anmeldelser
82%
anbefaler dette produkt
mihu
17/05/2011
Sverige
Tyst & snygg runt om !
Snyggt med rostfritt runt om. Andra maskiner är fula på sidorna. Tyst, snabb, enkel,:-)
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Xelsis HD8944/01 Automatisk espressomaskin
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Xelsis HD8944/01 Automatisk espressomaskin
Privat68
07/06/2021
Deutschland
Super Kaffeevollautomat
Die ist einfach ein Traum Kaffeevollautomat hat alles was man Braucht
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Xelsis HD8944/01 Kaffeevollautomat
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Xelsis HD8944/01 Kaffeevollautomat
cartizze15
02/01/2017
Deutschland
Bekræftet køber
Dieses Produkt hat sehr viele Anwendungsmöglichkeiten
Ich bin sehr zufrieden mit diesem Kaffeeautomaten. Ich lasse sie grundsätzlich alle zwei Jahre beim Fachhandel warten und bin damit außerordentlich gut beraten.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Xelsis HD8944/01 Kaffeevollautomat
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Xelsis HD8944/01 Kaffeevollautomat