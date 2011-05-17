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  • Mange drikke, mange brugere
  • Mange drikke, mange brugere
  • Mange drikke, mange brugere
  • Mange drikke, mange brugere
  • Mange drikke, mange brugere
  • Mange drikke, mange brugere
  • Mange drikke, mange brugere
  • Mange drikke, mange brugere
  • Mange drikke, mange brugere
  • Mange drikke, mange brugere
  • Mange drikke, mange brugere
  • Mange drikke, mange brugere
  • Mange drikke, mange brugere
  • Mange drikke, mange brugere
  • Mange drikke, mange brugere
  • Mange drikke, mange brugere
  • Mange drikke, mange brugere
  • Mange drikke, mange brugere

Udgået

Philips Saeco XelsisFuldautomatisk espressomaskine

HD8944/01

4.1

| (71) Anmeldelser | 82% anbefaler dette produkt

Mange drikke, mange brugere

Med Saeco Xelsis-kaffemaskinen kan hvert eneste familiemedlem nyde sin egen yndlingskaffe. Takket være den unikke multibrugerfunktion kan der oprettes op til 6 personlige brugerprofiler, og til hver profil kan der tilpasses op til 9 drikke

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med fuldautomatisk dobbelt rengøring af mælkekande

Mange drikke, mange brugere

  • Integreret mælkekande og -skummer

  • Rustfrit stål

Banebrydende design i rustfrit stål

Banebrydende design i rustfrit stål

Saeco-espressomaskinens banebrydende design toppes med en finish i rustfrit stål. Det rustfri stål giver et kvalitetslook og vil tage sig godt ud overalt i køkkenet. Desuden sikrer det en lang produktlevetid.

Kaffe uden brændt smag takket være 100 % keramiske kværne

Kaffe uden brændt smag takket være 100 % keramiske kværne

Denne espressomaskine er udstyret med 100 % keramiske kværne. Saeco bruger keramiske kværne, da de giver en ensartet maling uden at overophede kaffebønnerne, hvilket giver en fantastisk espresso. Keramiske kværne sikrer også en langvarig ydelse og helt lydløs drift.

Brug vores justerbare kværne til at lave en fyldig kaffe

Brug vores justerbare kværne til at lave en fyldig kaffe

Forskellige slags kaffe skal kværnes på forskellige måder for at få smagen til at træde ordentligt frem. Denne espressomaskine har otte forskellige kværneindstillinger fra den fineste formaling, der giver en fyldig espresso, til den groveste formaling, der giver en let kaffe.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.1

ud af 5

71

Anmeldelser

82%

anbefaler dette produkt

17/05/2011

Sverige

Sverige

Tyst & snygg runt om !

Snyggt med rostfritt runt om. Andra maskiner är fula på sidorna. Tyst, snabb, enkel,:-)

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Xelsis HD8944/01 Automatisk espressomaskin

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Xelsis HD8944/01 Automatisk espressomaskin

07/06/2021

Deutschland

Deutschland

Super Kaffeevollautomat

Die ist einfach ein Traum Kaffeevollautomat hat alles was man Braucht

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Xelsis HD8944/01 Kaffeevollautomat

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Xelsis HD8944/01 Kaffeevollautomat

02/01/2017

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Dieses Produkt hat sehr viele Anwendungsmöglichkeiten

Ich bin sehr zufrieden mit diesem Kaffeeautomaten. Ich lasse sie grundsätzlich alle zwei Jahre beim Fachhandel warten und bin damit außerordentlich gut beraten.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Xelsis HD8944/01 Kaffeevollautomat

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Xelsis HD8944/01 Kaffeevollautomat

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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