Dækker espressomaskinens bakke til restvand

Bakken til restvand, som findes under bryggeenheden på Saeco, Saeco Xelsis og Gaggia Accademia espressomaskinerne opsamler overskydende vand i din enhed. Låget er beregnet til at dække den. Nemt at tage af og rengøre! Se alle fordelene