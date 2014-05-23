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Udgået
Nyd de mange valgmuligheder med 18 ettryks-specialiteter
Efter 28 år har Saeco genopfundet bønne til kop-oplevelsen, med den nye GranBaristo. En elegant espressomaskine med en række revolutionerende teknologier, der brygger hurtigere og varmere, giver dig mere at vælge imellem og mere enkel vedligeholdelse
Brygger 18 kaffevarianter
Integreret mælkekande og skummer
Sort
5-trins, justerbar møllekværn
Denne maskine undlader aldrig at opfylde kravene til formalingens finhedsgrad. Forskellige kaffevarianter kræver forskellige granuleringsniveauer, for at den fulde smag kan folde sig ud. Derfor har denne maskines formalingsgranulering fem justerbare indstillinger – fra den fineste formaling for en fyldig espresso til den groveste for en lettere kaffe.
De robuste 100 % keramiske kværne garanterer et øjebliks ren kaffenydelse i årene fremover. Det keramiske materiale skaber den ideelle formaling, som lader vandet løbe stille og roligt igennem og udtrække bønnernes reneste essens. I modsætning til andre "almindelige" kværne forhindrer det keramiske materiale kaffen i at overophede og smage brændt.
Nyd kaffe med den helt rigtige temperatur uden at skulle vente, takket være den kraftige vandkoger med Saeco Thermospeed-teknologi. Thermospeed-teknologien lynopvarmer kaffekredsløbet, når maskinen tændes, og forhindrer varmetab og sikrer derved perfekt kaffe med den helt rette temperatur allerede fra den første kop.
4.3
ud af 5
17
Anmeldelser
94%
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UlleDunck
23/05/2014
Deutschland
Ich bin sehr zufrieden und erlebe das Kaffeetrinken neu
Anfänglich habe ich überlegt, ob ich das wirklich brauche, so eine große Kaffeemaschine... Aber ja, ich bin begeistert und erfreue mich jeden Tag aufs neue daran. Sie ist benutzerfreundllich und hochwertig. Ich bin begeistert.
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steffi22
17/03/2014
Deutschland
Seit langer Zeit mal wieder einen richtig leckeren Kaffee zu Hause geniessen!
Dank einer Word of Mouth Markenplattform habe ich die Möglichkeit bekommen, die Saeco GranBaristo von Philips für 6 Wochen zu testen – es war schon immer ein Wunsch von mir, einen Kaffeevollautomaten zu besitzen, da mein Kaffeeverzehr aufgrund kürzerer Nächte in den letzten zwei Jahren gestiegen ist und mich der Pads-Kaffee nicht mehr so richtig zufrieden gestellt hat. Und mein Bewusstsein für die Natur hat sich gegen das Anschaffen einer Kapsel Maschine gewehrt. Und so testen wir seit 6 Wochen die Saeco GranBaristo und sind begeistert. Seit langer Zeit genießen wir einen Kaffee, der auf unsere Bedürfnisse eingestellt ist, da man die Wassermenge, den Mahlgrad der Bohnen, die Menge der Bohnen und die Milchmenge individuell einstellen kann. Und dank des Touch Displays mit selbst erklärenden Bildern, bekommen sogar die Großeltern ihren eigenen Kaffee gezaubert und wundern sich jedes Mal über den Fortschritt der Technik. Und hin und wieder erscheinen irgendwelche Anweisungen auf dem Display wie z.B. „bitte Satzbehälter leeren“ und die Fragezeichen auf der Stirn hüpfen nur so herum, aber wenn man all die Sachen 1 Mal nachgelesen und durchgeführt hat, ist es wirklich kein Hexenwerk. Was etwas aufwendiger ist, ist das Säubern des Milchschlauchs – das kann man leider auch nicht auf „bessere Zeiten mit mehr Lust“ verschieben, weil jeder weiß, was mit zu langgestandener Milch passiert. Deshalb weichen wir den Behälter, wo die Milch reinkommt und den Schlauch erstmal in Wasser ein und reinigen meistens die Sachen zu einem späteren Zeitpunkt sorgfältig – sehr hilfreich ist bei der Reinigung des Schlauchs: die Reinigungsbürste von Philips. Insgesamt sind wir mit der Saeco GranBaristo sehr zufrieden, weil die Qualität des Kaffees und die Bedienung der Maschine unsere Anforderungen für unseren alltäglichen Kaffeeverzehr optimal erfüllt – wir hatten eigentlich vorgehabt, den Kaffeevollautomat nach Beendigung der Aktion zurückzuschicken, aber wir waren jetzt so zufrieden und haben auch nicht wirklich eine Alternative zu dem Produkt gefunden, dass wir uns jetzt einfach etwas Gutes getan haben und die Maschine behalten werden – das muss man nämlich kurz erwähnen: für den normalen Hausgebrauch befindet sich die Maschine schon im obersten Preissegment, aber das ist sie uns wert.
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Maxim
10/03/2014
Deutschland
Geschmacklich toller Kaffee, meine Incanto hat den Platz geräumt
Wir finden die Kaffeemaschine super. Sie ist klein, leise und hat ein sehr elegantes Design. Es sind bis zu 16 Kaffeevariationen ( die ich persönlich nicht alle nutze) mit nur einem Knopfdruck möglich und Speicherbar. Mein Mann und ich, wir haben uns 2 unterschiedliche Profile angelegt, ich freue mich jeden Tag auf's neue, über meinen Cappuchino, Espresso und meinen Milchkaffee. Optisch und geschmacklich hat uns der Kaffee nach individueller Programmierung sofort überzeugt. Auch unsere Kinder sind begeistert von ihrem Milchschaum und trinken nun täglich 2 Gläser Milch mit Honig. Ich trinke gerne warmen Tee und freue mich über die schnelle Zubereitung, der Wasserkocher brauch doch länger. Die Reinigung des Satzbehälters und der Brühgruppe ist sehr einfach und schnell erledigt. Aufwendiger ist die Reinigung der Milchdüse, die täglich zu reinigen ist, da sich die Milch in die Kleinteile festsetzt. Dies könnte in meinen Augen verbessert werden. Sehr störend ist die Einstellung der Kaffeezubereitung, wenn Wasser oder Kaffee benötigt wird. Entweder sollte die Maschine dies früher feststellen, oder die Zubereitung nach dem Auffüllen fort setzen. Schön würde ich 2 Bohnenbehälter für Espresso und Kaffee finden.
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