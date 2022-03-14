Søgeord

0

Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom.

    • Hvidere tænder. Nænsomhed er nøgleordet. Hvidere tænder. Nænsomhed er nøgleordet. Hvidere tænder. Nænsomhed er nøgleordet.

      Philips Sonicare ProtectiveClean 6100 Sonisk elektrisk tandbørste

      HX6877/28

      Samlet vurdering / 5
      • Anmeldelser Anmeldelser

      Hvidere tænder. Nænsomhed er nøgleordet.

      Mærk forskellen ved en blid tandbørstning med vores tryksensor, mens dine tænder bliver hvidere på 1 uge.

      Se alle fordelene

      Lignende produkter

      Se alle ProtectiveClean

      Gør den til en pakke, og spar penge Gør den til en pakke, og få 1 gratis produkt

      Alle dine behov dækkes af ét køb

      Pakkepris

      Spring over

      Vælg et af følgende: Vælg et af følgende produkter:

      Tilføj tilbehør

      Se alle
      Dette produkt
      ProtectiveClean 6100
      - {discount-value}

      ProtectiveClean 6100

      Sonisk elektrisk tandbørste

      i alt

      recurring payment

      Hvidere tænder. Nænsomhed er nøgleordet.

      Hvidere tænder på blot 1 uge.

      • Indbygget tryksensor
      • 3 indstillinger, 3 intensiteter
      • 2 x BrushSync-funktioner
      • Rejsetaske
      Hvidere tænder på blot én uge

      Hvidere tænder på blot én uge

      Klik på W2 Optimal White-børstehovedet for at fjerne misfarvninger på tænderne og afsløre et hvidere smil. Med dets tætpakkede børstehår i midten af børstehovedet til fjernelse af misfarvninger er det klinisk dokumenteret, at tænderne bliver hvidere på blot én uge.

      Tre tilstande, tre intensitetsindstillinger

      Tre tilstande, tre intensitetsindstillinger

      Denne tandbørste giver dig mulighed for at tilpasse din børstning med tre indstillinger og tre intensiteter. Clean-funktionen er standard for suveræn rensning. White er den ideelle indstilling til fjernelse af misfarvninger på overfladen. Og Gum Care-indstillingen giver et ekstra minut med en effektiv tandbørstning, så du kan massere tandkødet blidt. Tre intensiteter gør det muligt at skifte rækkefølgen af "højere" og "lavere" for at justere intensiteten fra venstre mod højre.

      Skånsom mod følsomme områder og sikker ved tandregulering og tandbehandling

      Skånsom mod følsomme områder og sikker ved tandregulering og tandbehandling

      Du kan regne med en sikker tandbørstning: Vores soniske teknologi er egnet til brug på bøjle, fyldninger, kroner og lakeringer, og den kan endda forebygge huller i tænderne og forbedre tandkødets sundhed.

      Philips Sonicares avancerede soniske teknologi

      Philips Sonicares avancerede soniske teknologi

      Philips Sonicares avancerede soniske teknologi sender vand ind mellem tænderne, og dens børstebevægelser opløser plak og fjerner det, så du opnår en grundig daglig tandbørstning.

      Giver dig besked, hvis du trykker for hårdt med børsten

      Giver dig besked, hvis du trykker for hårdt med børsten

      Hvis du børster for hårdt, kan det beskadige tænder og tandkød. For at undgå dette udsender Philips Sonicare ProtectiveClean en blid, pulserende lyd, der minder dig om at trykke mindre hårdt.

      Tilslutter smart børstehåndtag og smarte børstehoveder

      Tilslutter smart børstehåndtag og smarte børstehoveder

      En mikrochipaktiveret teknologi, der registrerer og synkroniserer smart-børstehovedet med smart-håndtaget. Smart-håndtaget og smart-børstehovedet er en stærk kombination, der gør det muligt at sende påmindelser om udskiftning.

      Børstehoveder vælger den optimale tilstand og intensitet

      Børstehoveder vælger den optimale tilstand og intensitet

      Er du i tvivl om, hvilken indstilling og intensitet du skal bruge? Fortvivl ikke længere. BrushSync-tilstand fortæller dit Smart-håndtag, hvilken indstilling du bruger. Så hvis du f.eks. klikker et børstehoved til tandkødspleje på, ved tandbørsten, at den skal vælge den optimale indstilling og intensitet for at give en blid men effektiv pleje af tandkødet. Alt hvad du skal gøre, er at trykke på tænd/sluk-knappen.

      Hav altid styr på, hvornår dine børstehoveder skal udskiftes

      Hav altid styr på, hvornår dine børstehoveder skal udskiftes

      Alle børstehoveder slides med tiden. Men vores BrushSync-teknologi sporer, hvor længe du har brugt dit børstehoved, og hvor hårdt du har børstet. Når det er tid til at udskifte det, giver en indikatorlampe på håndtaget og et kort bip dig besked. På den måde kan du være sikker på, at børstehovedet gør et godt stykke arbejde.

      Tilskyndelse til at børste grundigt

      Tilskyndelse til at børste grundigt

      Har du brug for en elektrisk tandbørste med en timer. Vores QuadPacer informerer dig, når du har brugt et passende stykke tid på at børste hver del af din mund, mens vores Smartimer-funktion fortæller dig, når du har børstet i de anbefalede to minutter.

      Gør det nemmere for dig at rejse

      Gør det nemmere for dig at rejse

      Med det eksklusive rejseetui kan du opbevare din tandbørste hygiejnisk, mens vores kompakte USB-rejseoplader sørger for, at du har strøm, når du er på farten. Der er nok til to ugers regelmæssig brug fra en enkelt fuld opladning, så selvom du er på farten, kan du stadig få den gode, friske fornemmelse.

      Tekniske specifikationer

      • Strøm

        Spænding
        110-220 V

      • Tekniske specifikationer

        Batteri
        Genopladelig
        Brugstid (fuldt opladet til tom)
        Op til 2 uger
        Batteritype
        Litiumion
        Energiforbrug
        Standby-tilstand uden skærm <0,5 W

      • Design og finish

        Farve
        Hvid/sølv

      • Service

        Garanti
        2 års begrænset garanti

      • Brugervenlig

        Håndgreb
        Slankt, ergonomisk design
        Batteriindikator
        Indikatorlys, der viser batteristatus
        Håndtagskompatibilitet
        Børstehoveder, der nemt klikkes på
        Børstetid
        Op til 2 uger

      • Medfølgende dele

        Håndgreb
        1 ProtectiveClean
        Børstehoveder
        1 W2 Optimal White
        Rejsetaske
        1
        Oplader
        1

      • Renseydelse

        Sundhedsmæssige fordele
        • Giver sundere tandkød på blot to uger
        • Bidrager til at reducere huller
        Timer
        Quadpacer og Smartimer
        Hastighed
        Op til 62.000 børstebevægelser/min.
        Trykfeedback
        Håndtaget vibrerer for at alarmere brugeren

      • Indstillinger

        Clean
        Giver en uovertruffen rensning hver dag
        3 intensiteter
        • Lav
        • Mellem
        • Høj
        Hvid
        Fjerner overfladepletter
        Gum Care
        Masserer forsigtigt tandkødet

      • Parring af BrushSync-indstilling

        C2 Optimal Plaque Control
        Kan parres med Clean-funktion
        G2 Optimal Gum Care
        Kan parres med Gum Care-funktion
        W2 Optimal White
        Kan parres med White-funktion

      • Smart sensorteknologi

        Påmindelse om at udskifte BrushSync
        • Hav altid styr på, hvornår
        • børstehoveder skal udskiftes
        Tryksensor
        Udsender en alarm, hvis du trykker for hårdt med børsten
        BrushSync-teknologi
        • Opretter forbindelse mellem smart håndtag og
        • smart børstehoved

      Badge-D2C

      Få support til dette produkt

      Find produkttip, ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger og oplysninger om sikkerhed og overholdelse.
      Clippin

      Find reservedele eller tilbehør

      Gå til reservedele og tilbehør

      Tilbehør

      * Vejledende udsalgspris

      Anbefalede produkter

      Nyligt viste produkter

      Anmeldelser

      Vær den første til at gennemgå dette emne

      • Fjerner op til 7 gange mere plak i forhold til en manuel tandbørste

      Eksklusive tilbud, kun til dig


      En sund livsstil starter her. Tilmeld dig og få glæde af:

      75 kr. på dit første køb.*

      Tidlig adgang til udsalg.

      Tips om sund livsstil.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!
      Hvad betyder dette?
      *Klik her for at læse om vores vilkår og betingelser
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rettigheder forbeholdes.

      Vores websted vises bedst med den nyeste version af Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.