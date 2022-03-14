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Hvidere tænder. Nænsomhed er nøgleordet.
Mærk forskellen ved en blid tandbørstning med vores tryksensor, mens dine tænder bliver hvidere på 1 uge.Se alle fordelene
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Sonisk elektrisk tandbørste
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Klik på W2 Optimal White-børstehovedet for at fjerne misfarvninger på tænderne og afsløre et hvidere smil. Med dets tætpakkede børstehår i midten af børstehovedet til fjernelse af misfarvninger er det klinisk dokumenteret, at tænderne bliver hvidere på blot én uge.
Denne tandbørste giver dig mulighed for at tilpasse din børstning med tre indstillinger og tre intensiteter. Clean-funktionen er standard for suveræn rensning. White er den ideelle indstilling til fjernelse af misfarvninger på overfladen. Og Gum Care-indstillingen giver et ekstra minut med en effektiv tandbørstning, så du kan massere tandkødet blidt. Tre intensiteter gør det muligt at skifte rækkefølgen af "højere" og "lavere" for at justere intensiteten fra venstre mod højre.
Du kan regne med en sikker tandbørstning: Vores soniske teknologi er egnet til brug på bøjle, fyldninger, kroner og lakeringer, og den kan endda forebygge huller i tænderne og forbedre tandkødets sundhed.
Philips Sonicares avancerede soniske teknologi sender vand ind mellem tænderne, og dens børstebevægelser opløser plak og fjerner det, så du opnår en grundig daglig tandbørstning.
Hvis du børster for hårdt, kan det beskadige tænder og tandkød. For at undgå dette udsender Philips Sonicare ProtectiveClean en blid, pulserende lyd, der minder dig om at trykke mindre hårdt.
En mikrochipaktiveret teknologi, der registrerer og synkroniserer smart-børstehovedet med smart-håndtaget. Smart-håndtaget og smart-børstehovedet er en stærk kombination, der gør det muligt at sende påmindelser om udskiftning.
Er du i tvivl om, hvilken indstilling og intensitet du skal bruge? Fortvivl ikke længere. BrushSync-tilstand fortæller dit Smart-håndtag, hvilken indstilling du bruger. Så hvis du f.eks. klikker et børstehoved til tandkødspleje på, ved tandbørsten, at den skal vælge den optimale indstilling og intensitet for at give en blid men effektiv pleje af tandkødet. Alt hvad du skal gøre, er at trykke på tænd/sluk-knappen.
Alle børstehoveder slides med tiden. Men vores BrushSync-teknologi sporer, hvor længe du har brugt dit børstehoved, og hvor hårdt du har børstet. Når det er tid til at udskifte det, giver en indikatorlampe på håndtaget og et kort bip dig besked. På den måde kan du være sikker på, at børstehovedet gør et godt stykke arbejde.
Har du brug for en elektrisk tandbørste med en timer. Vores QuadPacer informerer dig, når du har brugt et passende stykke tid på at børste hver del af din mund, mens vores Smartimer-funktion fortæller dig, når du har børstet i de anbefalede to minutter.
Med det eksklusive rejseetui kan du opbevare din tandbørste hygiejnisk, mens vores kompakte USB-rejseoplader sørger for, at du har strøm, når du er på farten. Der er nok til to ugers regelmæssig brug fra en enkelt fuld opladning, så selvom du er på farten, kan du stadig få den gode, friske fornemmelse.
Strøm
Tekniske specifikationer
Design og finish
Service
Brugervenlig
Medfølgende dele
Renseydelse
Indstillinger
Parring af BrushSync-indstilling
Smart sensorteknologi
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