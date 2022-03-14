Tre tilstande, tre intensitetsindstillinger

Denne tandbørste giver dig mulighed for at tilpasse din børstning med tre indstillinger og tre intensiteter. Clean-funktionen er standard for suveræn rensning. White er den ideelle indstilling til fjernelse af misfarvninger på overfladen. Og Gum Care-indstillingen giver et ekstra minut med en effektiv tandbørstning, så du kan massere tandkødet blidt. Tre intensiteter gør det muligt at skifte rækkefølgen af "højere" og "lavere" for at justere intensiteten fra venstre mod højre.