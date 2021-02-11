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  • Alt, hvad du har brug for til en god mundhygiejne
  • Alt, hvad du har brug for til en god mundhygiejne
  • Alt, hvad du har brug for til en god mundhygiejne
  • Alt, hvad du har brug for til en god mundhygiejne
  • Alt, hvad du har brug for til en god mundhygiejne
  • Alt, hvad du har brug for til en god mundhygiejne
  • Alt, hvad du har brug for til en god mundhygiejne
  • Alt, hvad du har brug for til en god mundhygiejne
  • Alt, hvad du har brug for til en god mundhygiejne
  • Alt, hvad du har brug for til en god mundhygiejne
  • Alt, hvad du har brug for til en god mundhygiejne
  • Alt, hvad du har brug for til en god mundhygiejne
  • Alt, hvad du har brug for til en god mundhygiejne
  • Alt, hvad du har brug for til en god mundhygiejne
  • Alt, hvad du har brug for til en god mundhygiejne
  • Alt, hvad du har brug for til en god mundhygiejne
  • Alt, hvad du har brug for til en god mundhygiejne
  • Alt, hvad du har brug for til en god mundhygiejne
  • Alt, hvad du har brug for til en god mundhygiejne
  • Alt, hvad du har brug for til en god mundhygiejne

Udgået

ExpertClean 7500Sonisk elektrisk tandbørste med app

HX9631/16

HX962K

4.2
| (494) Anmeldelser | 82% anbefaler dette produkt

Starter i

Hvid og guld
Hvid og guld
Sort
Sort
Alt, hvad du har brug for til en god mundhygiejne
Det er svært at opretholde gode børstevaner. ExpertClean hjælper dig mellem tandlægebesøgene. Få at vide, hvornår du skal justere dit tryk ved hjælp af de indbyggede intelligente sensorer, og brug appens statusrapport til at hjælpe dig med at få gode børstevaner.
Se alle fordele
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Det mest anbefalede mærke af soniske tandbørster blandt tandlæger verden over1

Fjerner op til 10 gange mere plak

Alt, hvad du har brug for til en god mundhygiejne

  • Nem tilsluttet tandbørstning

  • Indbygget tryksensor

  • Smart børstehovedsgenkendelse

  • 4 indstillinger, 3 intensiteter

Fjerner op til 10 gange mere plak* og giver en dybderens

Fjerner op til 10 gange mere plak* og giver en dybderens

Du kan være sikker på, at du får den dybest mulige rensning med det elektriske C3 Premium Plaque Defence-børstehoved, der fjerner plak. De bløde, fleksible børstehår er designet til at bøje rundt om tændernes konturer, hvilket giver 4x større overfladekontakt** og fjerner op til 10x mere plak fra svært tilgængelige steder.

Op til 7 gange sundere tandkød* på blot 2 uger

Op til 7 gange sundere tandkød* på blot 2 uger

Fokuser på at forbedre tandkødets sundhed med G3 Premium Gum Care-børstehovedet. Den kompakte størrelse og børstehår målrettet tandkødslinjen gør det til den perfekte måde at holde dette område fri for tandkødslidelser. Personer, der bruger dette børstehovedet har op til 100 % mindre tandkødsbetændelse* og får op til 7x sundere tandkød på blot to uger.*

Effektiv mod plak, skånsom mod tandkødet

Effektiv mod plak, skånsom mod tandkødet

C3 Premium Plaque Defence-børstehovedet er designet til at give dig den dybeste rensning nogensinde. Bløde, fleksible sider og børstehår bøjer sig perfekt om dine tænders konturer, giver 4x større overfladekontakt og hjælper dig med at nå ind til svært tilgængelige steder*.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.2

ud af 5

494

Anmeldelser

82%

anbefaler dette produkt

11/02/2021

Sverige

Sverige

Perfekt rengöring och användbara funktioner

Tandborstning med guide. Nu borstar jag tillräckligt länge och med rätt tryck. Appen fungerar perfekt. Jag varierar mellan de olika funktionerna. Efter en månads användning rekommenderar jag 100% till alla som bryr sig om sin tandvård. Jag har använt andra eltandborstar, men denna är någonting annat!

Fordele

Borstar rätt och tillräckligt länge.

Ulemper

Kan inte komma på någon nackdel

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ExpertClean 7500 HX9631/16 Sonisk eltandborste med app

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ExpertClean 7500 HX9631/16 Sonisk eltandborste med app

20/10/2024

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Great brudh

Great intense brushing best in class. It is better than an. Other brush I tried. However I had around 3 over the last 4 years as the head very quickly wears when using it on travel the head needs to be taken off frequently and comes loose . Also water can get into the inside and the brush is then defective .

Fordele

Great intense brushing

Ulemper

Need to b used correctly to get best results. Very often needs replacing due to wick wear . Very expensive .

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Series 7900 Advanced Whitening HX9631/18 Sonic electric toothbrush with accessories

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Series 7900 Advanced Whitening HX9631/18 Sonic electric toothbrush with accessories

01/08/2024

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Great piece of equipment

All features improve teeth cleaning, the charge is great (long lasting), quality is top notch, and most of all I can feel the difference after cleaning and that’s most important.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Series 7900 Advanced Whitening HX9631/17 Sonic electric toothbrush with accessories

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Series 7900 Advanced Whitening HX9631/17 Sonic electric toothbrush with accessories

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en undersøgelse af mere end 2.600 tandspecialister (tandlæger og tandplejere) - udført i USA, Canada, Frankrig, Italien, Holland, Japan, Kina, Korea, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige og Tyskland i 2023–2024. 

  1. mere end blot en almindelig tandbørste

  2. sammenlignet med DiamondClean

  3. baseret på to børsteperioder af to minutters varighed om dagen