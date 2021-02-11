Alt, hvad du har brug for til en god mundhygiejne

Det er svært at opretholde gode børstevaner. ExpertClean hjælper dig mellem tandlægebesøgene. Få at vide, hvornår du skal justere dit tryk ved hjælp af de indbyggede intelligente sensorer, og brug appens statusrapport til at hjælpe dig med at få gode børstevaner.