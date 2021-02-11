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NYHED Den næste generation af DiamondClean
Nu er komplet pleje 100 % i dine hænder
Udgået
HX9631/16
HX962K
Starter i
Nem tilsluttet tandbørstning
Indbygget tryksensor
Smart børstehovedsgenkendelse
4 indstillinger, 3 intensiteter
Du kan være sikker på, at du får den dybest mulige rensning med det elektriske C3 Premium Plaque Defence-børstehoved, der fjerner plak. De bløde, fleksible børstehår er designet til at bøje rundt om tændernes konturer, hvilket giver 4x større overfladekontakt** og fjerner op til 10x mere plak fra svært tilgængelige steder.
Fokuser på at forbedre tandkødets sundhed med G3 Premium Gum Care-børstehovedet. Den kompakte størrelse og børstehår målrettet tandkødslinjen gør det til den perfekte måde at holde dette område fri for tandkødslidelser. Personer, der bruger dette børstehovedet har op til 100 % mindre tandkødsbetændelse* og får op til 7x sundere tandkød på blot to uger.*
C3 Premium Plaque Defence-børstehovedet er designet til at give dig den dybeste rensning nogensinde. Bløde, fleksible sider og børstehår bøjer sig perfekt om dine tænders konturer, giver 4x større overfladekontakt og hjælper dig med at nå ind til svært tilgængelige steder*.
4.2
ud af 5
494
Anmeldelser
82%
anbefaler dette produkt
AnnikaV
11/02/2021
Sverige
Perfekt rengöring och användbara funktioner
Tandborstning med guide. Nu borstar jag tillräckligt länge och med rätt tryck. Appen fungerar perfekt. Jag varierar mellan de olika funktionerna. Efter en månads användning rekommenderar jag 100% till alla som bryr sig om sin tandvård. Jag har använt andra eltandborstar, men denna är någonting annat!
Fordele
Borstar rätt och tillräckligt länge.
Ulemper
Kan inte komma på någon nackdel
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ExpertClean 7500 HX9631/16 Sonisk eltandborste med app
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ExpertClean 7500 HX9631/16 Sonisk eltandborste med app
20/10/2024
United Kingdom
Bekræftet køber
Great brudh
Great intense brushing best in class. It is better than an. Other brush I tried. However I had around 3 over the last 4 years as the head very quickly wears when using it on travel the head needs to be taken off frequently and comes loose . Also water can get into the inside and the brush is then defective .
Fordele
Great intense brushing
Ulemper
Need to b used correctly to get best results. Very often needs replacing due to wick wear . Very expensive .
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Series 7900 Advanced Whitening HX9631/18 Sonic electric toothbrush with accessories
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Series 7900 Advanced Whitening HX9631/18 Sonic electric toothbrush with accessories
Tony.S
01/08/2024
United Kingdom
Bekræftet køber
Great piece of equipment
All features improve teeth cleaning, the charge is great (long lasting), quality is top notch, and most of all I can feel the difference after cleaning and that’s most important.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Series 7900 Advanced Whitening HX9631/17 Sonic electric toothbrush with accessories
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Series 7900 Advanced Whitening HX9631/17 Sonic electric toothbrush with accessories
Baseret på en undersøgelse af mere end 2.600 tandspecialister (tandlæger og tandplejere) - udført i USA, Canada, Frankrig, Italien, Holland, Japan, Kina, Korea, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige og Tyskland i 2023–2024.
mere end blot en almindelig tandbørste
sammenlignet med DiamondClean
baseret på to børsteperioder af to minutters varighed om dagen