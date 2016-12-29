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SCF618/10
Inkl. praktiske adaptere
180 ml
10 stk.
Philips Avent-bægre til opbevaring har et låg, der giver en tætsluttende forsegling til sikker opbevaring og transport.
Husk datoer og indhold nemt.
Til nem opbevaring.
4.1
ud af 5
138
Anmeldelser
Laycie111
29/12/2016
United Kingdom
Little gems!
These are brilliant, they make storage a complete ease! I would use again and I would recommend
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF618/10 Breast milk storage containers - 10-pack
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF618/10 Breast milk storage containers - 10-pack
Dadweaningtoddler
16/12/2016
United Kingdom
Great storage
Perfect for storing food in the freezer, fridge and taking on the go!
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF639/05 Food storage cup
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF639/05 Food storage cup
Headstock
10/12/2016
United Kingdom
Love the storage cups!
We got these with the breast pump, and they are a lifesaver! You can freeze the breast milk in them for when mum is out of the house and dad if left to feed. they are big enough for a good amount of milk, and they just make your life easier!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF618/10 Breast milk storage containers - 10-pack
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF618/10 Breast milk storage containers - 10-pack
Baseret på en global online tilfredshedsundersøgelse gennemført i 2023 blandt 10.109 brugere af mærker og produkter inden for mor- og babypleje.