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Philips AventKopper til opbevaring af modermælk

SCF618/10

4.1
| (138) Anmeldelser
Gem modermælken sikkert
Udmalk, opbevar og giv modermælken effektivt med vores nye opbevaringskop. Steriliser og genanvend opbevaringskoppen med Philips Avent-pumpen eller -sutterne – ét system, mange muligheder!
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Mærke anbefalet af mødre verden over1

Kompatible produkter
Single Electric (Corded Use)

Single Electric (Corded Use)
Brystpumpe

SCF395/01

Elektrisk brystpumpe

Elektrisk brystpumpe

SCF395/31

Elektrisk brystpumpe

Elektrisk brystpumpe

SCF397/31

Enkelt elektrisk genopladelig

Enkelt elektrisk genopladelig

SCF396/31

Manuel brystpumpe

Manuel brystpumpe

SCF430/20

Opbevaringsposer til modermælk

Opbevaringsposer til modermælk

SCF603/50

Med lækagetæt låg

Gem modermælken sikkert

  • Inkl. praktiske adaptere

  • 180 ml

  • 10 stk.

Til sikker opbevaring og transport.

Til sikker opbevaring og transport.

Philips Avent-bægre til opbevaring har et låg, der giver en tætsluttende forsegling til sikker opbevaring og transport.

Husk datoer og indhold nemt

Husk datoer og indhold nemt

Husk datoer og indhold nemt.

Husk datoer og indhold nemt

Til nem opbevaring.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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4.1

ud af 5

138

Anmeldelser

29/12/2016

United Kingdom

United Kingdom

Little gems!

These are brilliant, they make storage a complete ease! I would use again and I would recommend

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF618/10 Breast milk storage containers - 10-pack

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF618/10 Breast milk storage containers - 10-pack

16/12/2016

United Kingdom

United Kingdom

Great storage

Perfect for storing food in the freezer, fridge and taking on the go!

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF639/05 Food storage cup

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF639/05 Food storage cup

10/12/2016

United Kingdom

United Kingdom

Love the storage cups!

We got these with the breast pump, and they are a lifesaver! You can freeze the breast milk in them for when mum is out of the house and dad if left to feed. they are big enough for a good amount of milk, and they just make your life easier!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF618/10 Breast milk storage containers - 10-pack

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF618/10 Breast milk storage containers - 10-pack

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en global online tilfredshedsundersøgelse gennemført i 2023 blandt 10.109 brugere af mærker og produkter inden for mor- og babypleje. 