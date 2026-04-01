    Effektiv, tæt barbering af huden

      Philips Shaver 700 Series Kompakt elektrisk shaver til våd og tør barbering

      S791/06

      Samlet vurdering / 5
      Anmeldelser

      Effektiv, tæt barbering af huden

      Philips 700 Series med DualSteel Precision-skær og Lift & Cut-teknologi klipper håret præcist op til 0,00 mm for en tæt barbering af huden. Det førsteklasses kompakte design er udformet, så det passer perfekt til dig, hvilket gør det ideelt til enhver lejlighed.

      Se alle fordelene
      Gør den til en pakke, og spar penge

      Vælg et af følgende produkter:

      Effektiv, tæt barbering af huden

      • Lift&Cut-teknologi
      • Dual SteelPrecision-skær
      • Fleksible 4D-hoveder
      • Kraftig magnetmotor
      Effektiv, hudtæt barbering

      Vores patenterede Lift & Cut-teknologi løfter håret forsigtigt fra roden for at klippe det præcist op til 0,00 mm, så det ligger tæt på huden. Præcision, når det er bedst.

      Avanceret effektivitet i alle retninger

      Vores 360° roterende Dual SteelPrecision-knive fanger hårvækst i forskellige retninger. Med 4.000.000 klippebevægelser pr. minut sikrer de en hurtig barbering når som helst og hvor som helst.

      Følger ansigtets konturer og giver en behagelig barbering

      4D Flex-hovederne er designet til at minimere hudirritation og bevæger sig i fire retninger for optimal hudkontakt selv på vanskelige steder, hvilket sikrer en behagelig barbering.

      Kraftfuld, men alligevel støjsvag

      En stærk og kraftig magnetmotor giver dig mulighed for at barbere selv tykt skæg, så du får en glat og tæt barbering, selv når du er på farten.

      Stryg med fingeren for at tænde og slukke

      Stryg blot med fingeren for at tænde shaveren og opleve en førsteklasses barbering. Oplev ubesværet elegance med vores førsteklasses kompakte design.

      Kompatibel med trådløs Qi-ladning

      At sætte ledninger i stikkontakter hører fortiden til. Få glæde af Qi-opladningskompatibilitet, der giver ultimativ komfort og brugervenlighed, og som giver en trådløs fuld opladning på 2 timer (Qi-opladningspude medfølger ikke).

      Næsetrimmertilbehør fjerner næsehår

      Oplev shaverens alsidighed med næsetrimmertilbehøret, der skaber et 2 i 1-grooming-sæt til alle dine behov. Du skal blot sætte tilbehøret på for at trimme uønsket næsehår.

      Anti-korroderende system respekterer huden

      Vores shaverknive er fremstillet af europæisk allergivenligt stål, der er modstandsdygtigt over for korrosion, er hudvenlige og forhindrer knivene i at blive urene.

      En praktisk tør eller en opfriskende våd barbering

      Uanset om du foretrækker en behagelig tørbarbering eller en forfriskende vådbarbering med gel eller skum, tilpasser vores shaver sig dine behov. Med IPX7-vandtæthed giver den mulighed for nem rengøring under rindende vand.

      Kraftfuldt batteri til 1 måneds brug*

      Oplev det praktiske ved et kraftfuldt Li-ion-batteri med op til 1 måneds* batteritid på en enkelt 1-times opladning. Har du brug for en hurtig barbering? Du skal blot tilslutte i 5 minutter og få nok strøm til en fuld barbering.

      Bygget til at holde

      Vores Philips-shavere er fremstillet med præcision og holdbarhed for øje, hvilket sikrer langvarig ydeevne. Vores shavere gennemgår strenge tests for at sikre ensartet og holdbar ydeevne. Nyd en shaver, der klarer nutidens udfordringer.

      Praktisk opladning

      Hos Philips er vi engagerede i bæredygtighed inden for alle aspekter af produktets tilblivelse. Det er vores ambition at reducere spild og minimere det antal USB-adaptere, vi sender ud. Hvis du har brug for en adapter, er der en egnet forsyningsenhed tilgængelig via: www.philips.com/support

      Tekniske specifikationer

      • Tilbehør

        Tilbehør
        Næsehårtrimmer
        Rejse og opbevaring
        Rejseetui

      • Strøm

        Batteritype
        Li-ion
        Automatisk spændingstilpasning
        5 V
        Driftstid
        60 min
        Opladning med kabel
        • Fuld opladning på 1 time
        • Lynopladning på 5 min.
        Qi-opladning
        • Kompatibel
        • 2 timers fuld opladning

      • Design

        Håndgreb
        Ergonomisk greb og håndtering
        Farve
        Askeguld

      • Service

        2 års garanti
        Ja
        Udskiftningshoved uden for Japan
        Udskift hvert 2. år med SH91
        Udskiftningshoved til Japan
        Udskift hvert andet år med SH92

      • Barberingsresultat

        Konturfølgende
        Fleksible 4D-hoveder
        Barberingssystem
        • Dual SteelPrecision-skær
        • Lift&Cut-teknologi

      • Brugervenlig

        Display
        Lysring
        Rengøring
        Vaskbar
        Våd og tør
        Våd og tør brug
        Tænd/sluk-metode
        Stryg

      • med en daglig barbering på 2,5 min.

