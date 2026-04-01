S791/06
Effektiv, tæt barbering af huden
Philips 700 Series med DualSteel Precision-skær og Lift & Cut-teknologi klipper håret præcist op til 0,00 mm for en tæt barbering af huden. Det førsteklasses kompakte design er udformet, så det passer perfekt til dig, hvilket gør det ideelt til enhver lejlighed.
Kompakt elektrisk shaver til våd og tør barbering
Vores patenterede Lift & Cut-teknologi løfter håret forsigtigt fra roden for at klippe det præcist op til 0,00 mm, så det ligger tæt på huden. Præcision, når det er bedst.
Vores 360° roterende Dual SteelPrecision-knive fanger hårvækst i forskellige retninger. Med 4.000.000 klippebevægelser pr. minut sikrer de en hurtig barbering når som helst og hvor som helst.
4D Flex-hovederne er designet til at minimere hudirritation og bevæger sig i fire retninger for optimal hudkontakt selv på vanskelige steder, hvilket sikrer en behagelig barbering.
En stærk og kraftig magnetmotor giver dig mulighed for at barbere selv tykt skæg, så du får en glat og tæt barbering, selv når du er på farten.
Stryg blot med fingeren for at tænde shaveren og opleve en førsteklasses barbering. Oplev ubesværet elegance med vores førsteklasses kompakte design.
At sætte ledninger i stikkontakter hører fortiden til. Få glæde af Qi-opladningskompatibilitet, der giver ultimativ komfort og brugervenlighed, og som giver en trådløs fuld opladning på 2 timer (Qi-opladningspude medfølger ikke).
Oplev shaverens alsidighed med næsetrimmertilbehøret, der skaber et 2 i 1-grooming-sæt til alle dine behov. Du skal blot sætte tilbehøret på for at trimme uønsket næsehår.
Vores shaverknive er fremstillet af europæisk allergivenligt stål, der er modstandsdygtigt over for korrosion, er hudvenlige og forhindrer knivene i at blive urene.
Uanset om du foretrækker en behagelig tørbarbering eller en forfriskende vådbarbering med gel eller skum, tilpasser vores shaver sig dine behov. Med IPX7-vandtæthed giver den mulighed for nem rengøring under rindende vand.
Oplev det praktiske ved et kraftfuldt Li-ion-batteri med op til 1 måneds* batteritid på en enkelt 1-times opladning. Har du brug for en hurtig barbering? Du skal blot tilslutte i 5 minutter og få nok strøm til en fuld barbering.
Vores Philips-shavere er fremstillet med præcision og holdbarhed for øje, hvilket sikrer langvarig ydeevne. Vores shavere gennemgår strenge tests for at sikre ensartet og holdbar ydeevne. Nyd en shaver, der klarer nutidens udfordringer.
Hos Philips er vi engagerede i bæredygtighed inden for alle aspekter af produktets tilblivelse. Det er vores ambition at reducere spild og minimere det antal USB-adaptere, vi sender ud. Hvis du har brug for en adapter, er der en egnet forsyningsenhed tilgængelig via: www.philips.com/support
