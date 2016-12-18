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  • Brilliance Buet UltraWide LCD-display
    Bred. Smuk. Buet
  • Bred. Smuk. Buet
  • Bred. Smuk. Buet
  • Bred. Smuk. Buet
  • Brilliance Buet UltraWide LCD-display
    Bred. Smuk. Buet
  • Bred. Smuk. Buet
  • Bred. Smuk. Buet
  • Bred. Smuk. Buet

Udgået

BrillianceBuet UltraWide LCD-display

BDM3490UC/00

4.5
| (4) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt
Bred. Smuk. Buet
Philips Brilliance Curved UltraWide-skærmen har en blid buet form, der sætter dig i centrum af skrivebordet, og som giver dig en virkelig medrivende oplevelse, som du aldrig har oplevet før.
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Inspireret af verden omkring os

Bred. Smuk. Buet

  • 34"/86,7 cm

  • WQHD (3440 x 1440)

Buet displaydesign for en mere medrivende oplevelse

Buet displaydesign for en mere medrivende oplevelse

Computerskærme tilbyder en personlig oplevelse, som passer meget godt til et buet design. Den buede skærm giver en behagelig og samtidigt fordybende effekt, der sætter dig i centrum ved dit bord.

Glas fra kant til kant og en smal ramme for et perfekt udseende

Glas fra kant til kant og en smal ramme for et perfekt udseende

De nye displays fra Philips har ultratynde rammer, der giver minimal distraktion og en maksimal visningsstørrelse. Den ultratynde ramme er specielt velegnet til opsætninger med flere skærme, f.eks. til spil, grafisk design og professionelle anvendelser, hvor man får fornemmelsen af at bruge én stor skærm.

CrystalClear-billeder med UltraWide QHD 3440 x 1440 pixel

CrystalClear-billeder med UltraWide QHD 3440 x 1440 pixel

Disse nyeste Philips-skærme leverer CrystalClear, UltraWide Quad HD-billeder med 3440 x 1440 pixel. Takket være højtydende skærme med højt pixeltal og 178/178 brede betragtningsvinkler bringer disse nye skærme dine billeder og grafik til live. UltraWide 21:9-formatet sikrer større produktivitet med mere plads til sidestillede sammenligninger og mere overskuelige kolonner i regneark. Uanset om du er en krævende professionel bruger med behov for ekstremt detaljerede oplysninger til CAD-CAM-løsninger eller en økonomisk troldmand, der arbejder med kæmpe regneark, får du altid krystalklare billeder med skærme fra Philips.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.5

ud af 5

4

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

18/12/2016

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Super skærm

Skærmen er så skarp at selv alm. billeder virker 3d-agtige

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance BDM3490UC Buet UltraWide LCD-display

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance BDM3490UC Buet UltraWide LCD-display

04/04/2017

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Excellent Monitor

More than happy with this monitor, would recommend to anyone.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance BDM3490UC Curved UltraWide LCD display

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance BDM3490UC Curved UltraWide LCD display

18/05/2017

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Edler Monitor aber nicht ganz perfekt

Ehrlich gesagt möchte ich diesen Monitor nicht mehr missen wollen. Aufgefallen ist mir gleich das kratzen in dem Soundsystem durch die Lautsprecher obwohl die Lautstärke noch nicht einmal die Hälfte von der möglichen hatte. Für mich so nicht zu gebrauchen da ich lieber den Sound über ein externes Soundsystem höre. Die Idee es in dem Fuss unterzubringen ist eigentlich klasse lässt aber dadurch ihn monströs aussehen. Ich nutze ihn überwiegend zum rendern meiner 4k Videos und Internet. Zocke damit nicht da ich beide namhaften Konsolen Hersteller besitze. Die ganzen Anschlussmöglichkeiten haben mich wirklich sehr überrascht das ist mal kein Standard. Er passt eben perfekt zu meinem Highend PC, hoffe er hält noch lange durch denn er würde mir fehlen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance BDM3490UC Curved UltraWide-LCD-Monitor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance BDM3490UC Curved UltraWide-LCD-Monitor

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Radius for displaykrumningens bue i mm

  2. Denne Philips skærm er MHL-certificeret. Hvis MHL-enheden ikke forbindes eller fungerer korrekt, skal du dog tjekke ofte stillede spørgsmål for din MHL-enhed eller henvende dig til forhandleren for at få hjælp. Producenten af din MHL-enhed har muligvis en politik om, at du skal købe deres mærke MHL-kabel eller -adapter, for at enheden kan fungere

  3. Kræver en MHL-certificeret mobilenhed (ekstraudstyr) og MHL-kabel (medfølger ikke). Spørg din leverandør af MHL-enheder om kompatibilitet.

  4. Standby/sluk energibesparende funktion for ErP gælder ikke for MHL-opladningsfunktionaliteten

  5. Du kan finde en komplet liste over MHL-aktiverede produkter på www.mhlconsortiun.org

  6. Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse