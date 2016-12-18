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Udgået
34"/86,7 cm
WQHD (3440 x 1440)
Computerskærme tilbyder en personlig oplevelse, som passer meget godt til et buet design. Den buede skærm giver en behagelig og samtidigt fordybende effekt, der sætter dig i centrum ved dit bord.
De nye displays fra Philips har ultratynde rammer, der giver minimal distraktion og en maksimal visningsstørrelse. Den ultratynde ramme er specielt velegnet til opsætninger med flere skærme, f.eks. til spil, grafisk design og professionelle anvendelser, hvor man får fornemmelsen af at bruge én stor skærm.
Disse nyeste Philips-skærme leverer CrystalClear, UltraWide Quad HD-billeder med 3440 x 1440 pixel. Takket være højtydende skærme med højt pixeltal og 178/178 brede betragtningsvinkler bringer disse nye skærme dine billeder og grafik til live. UltraWide 21:9-formatet sikrer større produktivitet med mere plads til sidestillede sammenligninger og mere overskuelige kolonner i regneark. Uanset om du er en krævende professionel bruger med behov for ekstremt detaljerede oplysninger til CAD-CAM-løsninger eller en økonomisk troldmand, der arbejder med kæmpe regneark, får du altid krystalklare billeder med skærme fra Philips.
4.5
ud af 5
4
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Lynhart
18/12/2016
Danmark
Bekræftet køber
Super skærm
Skærmen er så skarp at selv alm. billeder virker 3d-agtige
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance BDM3490UC Buet UltraWide LCD-display
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance BDM3490UC Buet UltraWide LCD-display
RichardT
04/04/2017
United Kingdom
Bekræftet køber
Excellent Monitor
More than happy with this monitor, would recommend to anyone.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance BDM3490UC Curved UltraWide LCD display
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance BDM3490UC Curved UltraWide LCD display
Heimkinofreund
18/05/2017
Deutschland
Bekræftet køber
Edler Monitor aber nicht ganz perfekt
Ehrlich gesagt möchte ich diesen Monitor nicht mehr missen wollen. Aufgefallen ist mir gleich das kratzen in dem Soundsystem durch die Lautsprecher obwohl die Lautstärke noch nicht einmal die Hälfte von der möglichen hatte. Für mich so nicht zu gebrauchen da ich lieber den Sound über ein externes Soundsystem höre. Die Idee es in dem Fuss unterzubringen ist eigentlich klasse lässt aber dadurch ihn monströs aussehen. Ich nutze ihn überwiegend zum rendern meiner 4k Videos und Internet. Zocke damit nicht da ich beide namhaften Konsolen Hersteller besitze. Die ganzen Anschlussmöglichkeiten haben mich wirklich sehr überrascht das ist mal kein Standard. Er passt eben perfekt zu meinem Highend PC, hoffe er hält noch lange durch denn er würde mir fehlen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance BDM3490UC Curved UltraWide-LCD-Monitor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance BDM3490UC Curved UltraWide-LCD-Monitor
Radius for displaykrumningens bue i mm
Denne Philips skærm er MHL-certificeret. Hvis MHL-enheden ikke forbindes eller fungerer korrekt, skal du dog tjekke ofte stillede spørgsmål for din MHL-enhed eller henvende dig til forhandleren for at få hjælp. Producenten af din MHL-enhed har muligvis en politik om, at du skal købe deres mærke MHL-kabel eller -adapter, for at enheden kan fungere
Kræver en MHL-certificeret mobilenhed (ekstraudstyr) og MHL-kabel (medfølger ikke). Spørg din leverandør af MHL-enheder om kompatibilitet.
Standby/sluk energibesparende funktion for ErP gælder ikke for MHL-opladningsfunktionaliteten
Du kan finde en komplet liste over MHL-aktiverede produkter på www.mhlconsortiun.org
Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse