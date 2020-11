Seneste produkter

Med Philips næsetrimmere er det nemt og smertefrit at fjerne hår i næse og ører. Hele vores sortiment er sammensat for, at det skal være let for dig at nå overalt og har en patenteret teknologi, som fjerner hår uden at trække eller rykke i hårstrået. Vores mere avancerede næsetrimmere har tilbehør, som gør, at du også kan trimme øjenbryn og give skæg og bakkenbarter det sidste touch for et velplejet look.