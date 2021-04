Philips lysterapi

Denne laboratorieundersøgelse sammenligner virkningerne af eksponeringen for klart lys (5.000 lux) i dag- og nattetimerne ud fra forskellige psykologiske og fysiologiske mål.

Hvor indflydelsen, som det klare lys har på forskellige kropsfunktioner, varierer afhængigt af tidspunktet på dagen, er virkningen ved at modvirke træthed universel om dagen og om natten.



