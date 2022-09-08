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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
EP2236/40
3 drikke
LatteGo
Sølvfarvet og sort
Berøringsskærm
Nyd din foretrukne kaffe til dine særlige øjeblikke. Uanset om du er til espresso eller en kaffe- eller mælkebaseret opskrift, leverer din fuldautomatiske espressomaskine et perfekt resultat direkte i koppen – uden besvær og på ingen tid!
Ved at udskifte filteret, når maskinen beder dig om det, behøver du ikke at afkalke maskinen indtil op til 5000 kopper*** og kan nyde klart og renset vand.
Bryggeenheden er hjertet i alle fuldautomatiske kaffemaskiner, og den skal rengøres regelmæssigt. Den fuldt aftagelige bryggeenhed kan rengøres grundigt blot ved at skylle den under rindende vand.
Anmeldelser
Baseret på forbrugertest i Tyskland med sammenligning af førende enkelttryks (kaffe + mælk), fuldautomatiske espressomaskiner (2018).
Baseret på 70-82 °C.
Baseret på udskiftning af 8 filtre som angivet af maskinen. Det faktiske antal kopper afhænger af valgte kaffevarianter, skylning og rengøringsmønstre.
ikke inkluderet i æskens indhold