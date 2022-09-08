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  • 3 lækre friskmalede kaffevarianter, super nemt
  • 3 lækre friskmalede kaffevarianter, super nemt
  • 3 lækre friskmalede kaffevarianter, super nemt
  • 3 lækre friskmalede kaffevarianter, super nemt
  • 3 lækre friskmalede kaffevarianter, super nemt
  • 3 lækre friskmalede kaffevarianter, super nemt
  • 3 lækre friskmalede kaffevarianter, super nemt
  • 3 lækre friskmalede kaffevarianter, super nemt

Series 2200Fuldautomatiske espressomaskiner

EP2236/40

3 lækre friskmalede kaffevarianter, super nemt
Ved et tryk på en knap kan du let lave lækre kaffevarianter som espresso, kaffe og cappuccino. LatteGo er prikken over i'et med silkeblødt mælkeskum, er nem at opsætte og kan rengøres på mindre end 15 sekunder*
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LatteGo, det hurtigste mælkesystem nogensinde*

3 lækre friskmalede kaffevarianter, super nemt

  • 3 drikke

  • LatteGo

  • Sølvfarvet og sort

  • Berøringsskærm

Du har 3 slags kaffe lige ved hånden

Du har 3 slags kaffe lige ved hånden

Nyd din foretrukne kaffe til dine særlige øjeblikke. Uanset om du er til espresso eller en kaffe- eller mælkebaseret opskrift, leverer din fuldautomatiske espressomaskine et perfekt resultat direkte i koppen – uden besvær og på ingen tid!

Op til 5.000 kopper*** uden afkalkning takket være AquaClean

Op til 5.000 kopper*** uden afkalkning takket være AquaClean

Ved at udskifte filteret, når maskinen beder dig om det, behøver du ikke at afkalke maskinen indtil op til 5000 kopper*** og kan nyde klart og renset vand.

Nem at rengøre takket været den fuldt aftagelige bryggeenhed

Nem at rengøre takket været den fuldt aftagelige bryggeenhed

Bryggeenheden er hjertet i alle fuldautomatiske kaffemaskiner, og den skal rengøres regelmæssigt. Den fuldt aftagelige bryggeenhed kan rengøres grundigt blot ved at skylle den under rindende vand.

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på forbrugertest i Tyskland med sammenligning af førende enkelttryks (kaffe + mælk), fuldautomatiske espressomaskiner (2018).

  2. Baseret på 70-82 °C.

  3. Baseret på udskiftning af 8 filtre som angivet af maskinen. Det faktiske antal kopper afhænger af valgte kaffevarianter, skylning og rengøringsmønstre.

  4. ikke inkluderet i æskens indhold