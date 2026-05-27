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Series 2200 Fuldautomatiske espressomaskiner
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EP2236/40
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EP2231
EP2232
EP2235
EP2236
EP3241
EP3242
EP3243
EP3246
EP3249
Quick Start Guide
EU Declaration of Conformity - English (US)
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Kan jeg bruge et andet filter i min Philips-espressomaskine?
Sådan justeres kopstørrelsen på min Philips-espressomaskine
Sådan bruger du Philips-kaffeoliefjernertabletter
Hvordan afkalker jeg min Philips-espressomaskine?
Hvordan reng�r og vedligeholder jeg min Philips-espressomaskine?
Hvordan smøres bryggeenheden på min Philips-espressomaskine?
Milk TwisterMælkeskummer
Låg til formalet kaffe-beholder
Fuldautomatisk espressomaskineBryggeenhed
Fuldautomatisk espressomaskineDrypbakke
Fuldautomatisk espressomaskineFrontpanelet på kaffegrumsbeholderen
Låg til kaffebønnetragt
Fuldautomatisk espressomaskineKaffegrumsbeholder
Fuldautomatisk espressomaskineVandtank
Fuldautomatisk espressomaskineDrypbakkedæksel i metal
Afkalkningsmiddel til espressomaskiner
Rensebørste
Drypbakken på min Philips-espressomaskine fyldes hurtigt op
Kaffen fra min Philips-espressomaskine er ikke varm nok
Min Philips LatteGo-mælkeskummer lækker fra bunden
Min Philips-espressomaskine skummer ikke mælken godt
Et advarselslys på Philips-espressomaskinen slukker ikke
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