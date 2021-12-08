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30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
EP3221/40
4 drikke
Klassisk mælkeskummer
Skinnende sort
Berøringsdisplay
Nyd din foretrukne kaffe til dine særlige øjeblikke. Uanset om du er til espresso eller en kaffe- eller mælkebaseret opskrift, leverer din fuldautomatiske maskine et perfekt resultat direkte i koppen – uden besvær og på ingen tid!
Den klassiske mælkeskummer udsender damp, så du nemt kan tilberede silkeblød mælkeskum til din cappuccino. Og da den klassiske mælkeskummer består af kun to dele, er den også nem at rengøre.
Den uimodståelige smag og aroma af kaffe fra friske bønner er kun ét tryk væk. Vores intuitive berøringsdisplay gør det nemt for dig at vælge din yndlingskaffe.
Baseret på udskiftning af 8 filtre som angivet af maskinen. Det faktiske antal kopper afhænger af valgte kaffevarianter, skylning og rengøringsmønstre.
baseret på 70-82 °C