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  • 5 lækre friskmalede kaffevarianter, super nemt
  • 5 lækre friskmalede kaffevarianter, super nemt
  • 5 lækre friskmalede kaffevarianter, super nemt
  • 5 lækre friskmalede kaffevarianter, super nemt
  • 5 lækre friskmalede kaffevarianter, super nemt
  • 5 lækre friskmalede kaffevarianter, super nemt
  • 5 lækre friskmalede kaffevarianter, super nemt
  • 5 lækre friskmalede kaffevarianter, super nemt

3200 SeriesFuldautomatiske espressomaskiner

EP3241/50

4.4
| (14) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produkt
5 lækre friskmalede kaffevarianter, super nemt
Ved et tryk på en knap kan du let lave lækre kaffevarianter som espresso, kaffe, cappuccino og latte macchiato. LatteGo er prikken over i'et med silkeblødt mælkeskum, er nem at opsætte og kan rengøres på mindre end 15 sekunder*
Se alle fordele

LatteGo, det hurtigste mælkesystem nogensinde*

5 lækre friskmalede kaffevarianter, super nemt

  • 5 drikke

  • LatteGo

  • Blank sort

  • Berøringsskærm

Du har 5 slags kaffe lige ved hånden, herunder cappuccino

Du har 5 slags kaffe lige ved hånden, herunder cappuccino

Nyd din foretrukne kaffe til dine særlige øjeblikke. Uanset om du er til espresso eller en kaffe- eller mælkebaseret opskrift, leverer din fuldautomatiske espressomaskine et perfekt resultat direkte i koppen – uden besvær og på ingen tid!

Nemt valg af kaffe med intuitiv berøringsskærm

Nemt valg af kaffe med intuitiv berøringsskærm

Den uimodståelige smag og aroma af kaffe fra friske bønner er kun ét tryk væk. Vores intuitive berøringsskærm gør det nemt for dig at vælge din yndlingskaffe.

Juster aromastyrke og mængde med Mit kaffevalg

Juster aromastyrke og mængde med Mit kaffevalg

Juster den ønskede kaffestyrke og mængde af din drik med menuen Mit kaffevalg. Du kan nemt vælge mellem tre forskellige indstillinger, så de passer til dine præferencer.

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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4.4

ud af 5

14

Anmeldelser

86%

anbefaler dette produkt

4
3
2

02/05/2022

Portugal

Portugal

Bekræftet køber

A máquina tira bons cafés e latte macchiatos

maquina facil de utilizar. Programável ao gosto pessoal. Boa espuma de leite. Fácil de lavar e manter.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Série 3200 EP3241/50 Máquinas de café expresso totalmente automáticas

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Série 3200 EP3241/50 Máquinas de café expresso totalmente automáticas

26/04/2022

Portugal

Portugal

Bekræftet køber

Uma máquina multifunções

Muito fácil de utilizar e manter. O melhor é a facilidade de tirar um cappuccino ou um latte macchiato, com aquela espuma deliciosa,de forma fácil e simples. Também posso usar a agua quente para um chá

Fordele

Todas, tira um café, cappuccino ou latte macchiato, fantásticos, sem ter que se tirar um curso, pois a sua utilização é muito simples

Ulemper

Até à data ainda não encontrei desvantagens

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Série 3200 EP3241/50 Máquinas de café expresso totalmente automáticas

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Série 3200 EP3241/50 Máquinas de café expresso totalmente automáticas

06/02/2022

Portugal

Portugal

Bekræftet køber

O produto corresponde à expectativa

Estou muito satisfeita com a máquina. Já experimentei todas as funções. Com a afinação pessoal ficou perfeita. O café sai cremoso. Revivi o sabor do café machiato. Super satisfeita.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Série 3200 EP3241/50 Máquinas de café expresso totalmente automáticas

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Série 3200 EP3241/50 Máquinas de café expresso totalmente automáticas

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  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på forbrugertest i Tyskland med sammenligning af førende enkelttryks (kaffe + mælk), fuldautomatiske espressomaskiner (2018).

  2. Baseret på 70-82 °C.

  3. Baseret på udskiftning af 8 filtre som angivet af maskinen. Det faktiske antal kopper afhænger af valgte kaffevarianter, skylning og rengøringsmønstre.

  4. ikke inkluderet i æskens indhold