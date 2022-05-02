Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
5 drikke
LatteGo
Blank sort
Berøringsskærm
Nyd din foretrukne kaffe til dine særlige øjeblikke. Uanset om du er til espresso eller en kaffe- eller mælkebaseret opskrift, leverer din fuldautomatiske espressomaskine et perfekt resultat direkte i koppen – uden besvær og på ingen tid!
Den uimodståelige smag og aroma af kaffe fra friske bønner er kun ét tryk væk. Vores intuitive berøringsskærm gør det nemt for dig at vælge din yndlingskaffe.
Juster den ønskede kaffestyrke og mængde af din drik med menuen Mit kaffevalg. Du kan nemt vælge mellem tre forskellige indstillinger, så de passer til dine præferencer.
4.4
ud af 5
14
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produkt
Steff1710
02/05/2022
Portugal
Bekræftet køber
A máquina tira bons cafés e latte macchiatos
maquina facil de utilizar. Programável ao gosto pessoal. Boa espuma de leite. Fácil de lavar e manter.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 3200 EP3241/50 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 3200 EP3241/50 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
ftmoreno86
26/04/2022
Portugal
Bekræftet køber
Uma máquina multifunções
Muito fácil de utilizar e manter. O melhor é a facilidade de tirar um cappuccino ou um latte macchiato, com aquela espuma deliciosa,de forma fácil e simples. Também posso usar a agua quente para um chá
Fordele
Todas, tira um café, cappuccino ou latte macchiato, fantásticos, sem ter que se tirar um curso, pois a sua utilização é muito simples
Ulemper
Até à data ainda não encontrei desvantagens
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 3200 EP3241/50 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 3200 EP3241/50 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
Popy.2021
06/02/2022
Portugal
Bekræftet køber
O produto corresponde à expectativa
Estou muito satisfeita com a máquina. Já experimentei todas as funções. Com a afinação pessoal ficou perfeita. O café sai cremoso. Revivi o sabor do café machiato. Super satisfeita.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 3200 EP3241/50 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 3200 EP3241/50 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
Baseret på forbrugertest i Tyskland med sammenligning af førende enkelttryks (kaffe + mælk), fuldautomatiske espressomaskiner (2018).
Baseret på 70-82 °C.
Baseret på udskiftning af 8 filtre som angivet af maskinen. Det faktiske antal kopper afhænger af valgte kaffevarianter, skylning og rengøringsmønstre.
ikke inkluderet i æskens indhold