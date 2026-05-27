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3200 Series Fuldautomatiske espressomaskiner
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EP3241/50
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EP2230
EP2231
EP2232
EP2235
EP2236
EP3241
EP3242
EP3243
EP3246
EP3249
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EU Declaration of Conformity - English (US)
Milk TwisterMælkeskummer
Låg til formalet kaffe-beholder
Fuldautomatisk espressomaskineBryggeenhed
LatteGo-mælkesystem
Fuldautomatisk espressomaskineDrypbakke
Fuldautomatisk espressomaskineFrontpanelet på kaffegrumsbeholderen
Låg til kaffebønnetragt
Fuldautomatisk espressomaskineKaffegrumsbeholder
Fuldautomatisk espressomaskineVandtank
Fuldautomatisk espressomaskineDrypbakkedæksel i metal
Afkalkningsmiddel til espressomaskiner
Rensebørste
Et advarselslys på Philips-espressomaskinen slukker ikke
Min Philips-espressomaskine skal afkalkes efter installation af mit AquaClean-filter
Der er kaffepulver under Philips-espressomaskinens bryggeenhed
Kan ikke justere kværnens indstilling på min Philips-espressomaskine
Der er ingen vandgennemstrømning fra tanken i min Philips-espressomaskine
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