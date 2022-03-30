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Gratis fragt fra 300 DKK
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5 drikke
LatteGo
Sølvfarvet
Berøringsskærm
Nyd din foretrukne kaffe til dine særlige øjeblikke. Uanset om du er til espresso eller en kaffe- eller mælkebaseret opskrift, leverer din fuldautomatiske espressomaskine et perfekt resultat direkte i koppen – uden besvær og på ingen tid!
Den uimodståelige smag og aroma af kaffe fra friske bønner er kun ét tryk væk. Vores intuitive berøringsskærm gør det nemt for dig at vælge din yndlingskaffe.
Juster den ønskede kaffestyrke og mængde af din drik med menuen Mit kaffevalg. Du kan nemt vælge mellem tre forskellige indstillinger, så de passer til dine præferencer.
5.0
ud af 5
4
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Pikachu27
30/03/2022
Portugal
Bekræftet køber
Excelente qualidade do café e variedade de bebidas
Boa qualidade do café, variedade de bebidas, sendo todas muito bem preparadas pela máquina.
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Relação qualidade/preço do café
Ulemper
Consumo de água
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 3200 EP3246/70 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 3200 EP3246/70 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
Bikas
27/05/2021
Portugal
Bekræftet køber
Boa máquina
Escolhi este produto pela fiabilidade e qualidade das máquinas. Gosto da variedade de opções automáticas da máquina e em especial a qualidade dos cafés que ela tira. Recomendo o produto com certeza.
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Variedade de opões automáticas e qualidade dos cafés
Ulemper
Barulho do funcionamento um pouco alto, mas nada incomodativo
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 3200 EP3246/70 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 3200 EP3246/70 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
14/04/2021
Portugal
Boa máquina
Uso esta máquina diariamente e adoro simplicidade das funções e a qualidade dos cafés que tira. Todas as outras funcionalidades funcionam lindamente, tais como café americano, Latte Macchiato, Cappuccino.
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Qualidade das bebidas e variedade de bebidas que tira
Ulemper
Algo barulhenta, mas nada que incomode
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 3200 EP3246/70 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 3200 EP3246/70 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
Baseret på forbrugertest i Tyskland med sammenligning af førende enkelttryks (kaffe + mælk), fuldautomatiske espressomaskiner (2018).
Baseret på 70-82 °C.
Baseret på udskiftning af 8 filtre som angivet af maskinen. Det faktiske antal kopper afhænger af valgte kaffevarianter, skylning og rengøringsmønstre.