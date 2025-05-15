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3200 Series Fuldautomatiske espressomaskiner
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EP3246/70
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User Manual Philips 1200 2200 3200 Series Fully Automatic Espresso Machines
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Kan jeg bruge et andet filter i min Philips-espressomaskine?
Sådan justeres kopstørrelsen på min Philips-espressomaskine
Sådan bruger du Philips-kaffeoliefjernertabletter
Hvordan afkalker jeg min Philips-espressomaskine?
Hvordan reng�r og vedligeholder jeg min Philips-espressomaskine?
Hvordan smøres bryggeenheden på min Philips-espressomaskine?
Milk TwisterMælkeskummer
Fuldautomatisk espressomaskineBryggeenhed
LatteGo-mælkesystem
Fuldautomatisk espressomaskineDrypbakke
Frontpanelet på kaffegrumsbeholderen
Fuldautomatisk espressomaskineFrontpanelet på kaffegrumsbeholderen
Låg til kaffebønnetragt
Fuldautomatisk espressomaskineKaffegrumsbeholder
Fuldautomatisk espressomaskineVandtank
Fuldautomatisk espressomaskineDrypbakkedæksel i metal
Afkalkningsmiddel til espressomaskiner
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Drypbakken på min Philips-espressomaskine fyldes hurtigt op
Kaffen fra min Philips-espressomaskine er ikke varm nok
Min Philips LatteGo-mælkeskummer lækker fra bunden
Min Philips-espressomaskine skummer ikke mælken godt
Et advarselslys på Philips-espressomaskinen slukker ikke
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