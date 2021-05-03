ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • 5 lækre kaffevarianter med friskmalede bønner, uden problemer
  • 5 lækre kaffevarianter med friskmalede bønner, uden problemer

Philips 4300 SeriesFuldautomatiske espressomaskiner

EP4321/50

4
| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt
5 lækre kaffevarianter med friskmalede bønner, uden problemer
Nyd den lækre smag og aroma af kaffe, der er brygget på friske bønner og har den perfekte temperatur takket være vores AromaExtract-system. Med den nye klassiske mælkeskummer kan du nemt brygge en silkeblød cappuccino eller skummende varm mælk.
Se alle fordele

Takket være det intuitive display

5 lækre kaffevarianter med friskmalede bønner, uden problemer

  • 5 drikke

  • Klassisk mælkeskummer

  • Sort

  • TFT-display

Du har 5 slags kaffe lige ved hånden

Du har 5 slags kaffe lige ved hånden

Hvert tidspunkt har sin egen slags kaffe. Fra kraftfuld espresso til lækker cappuccino. Din fuldautomatiske espressomaskine leverer hurtigt og nemt et perfekt resultat i koppen.

Lækkert mælkeskum eller varm mælk med det nye damprør

Lækkert mælkeskum eller varm mælk med det nye damprør

Den klassiske mælkeskummer gør det nemt at tilberede varm, silkeblød mælkeskum til din næste cappuccino eller skummende varm mælk til din caffé latte.

Nemt valg af kaffe med intuitivt berøringsdisplay

Nemt valg af kaffe med intuitivt berøringsdisplay

Med vores brugervenlige display står der kun lidt mellem dig og din næste lækre kop kaffe. I nogle få trin kan du tilpasse din friske bønnesmag og hurtigt gå fra længsel til nydelse.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Find reservedele eller tilbehør

Gå til reservedele og tilbehør

Dele og tilbehør

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. baseret på 70-82 °C

  2. Baseret på udskiftning af 8 filtre som angivet af maskinen. Det faktiske antal kopper afhænger af valgte kaffevarianter, skylning og rengøringsmønstre.