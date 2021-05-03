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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
5 drikke
Klassisk mælkeskummer
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TFT-display
Hvert tidspunkt har sin egen slags kaffe. Fra kraftfuld espresso til lækker cappuccino. Din fuldautomatiske espressomaskine leverer hurtigt og nemt et perfekt resultat i koppen.
Den klassiske mælkeskummer gør det nemt at tilberede varm, silkeblød mælkeskum til din næste cappuccino eller skummende varm mælk til din caffé latte.
Med vores brugervenlige display står der kun lidt mellem dig og din næste lækre kop kaffe. I nogle få trin kan du tilpasse din friske bønnesmag og hurtigt gå fra længsel til nydelse.
baseret på 70-82 °C
Baseret på udskiftning af 8 filtre som angivet af maskinen. Det faktiske antal kopper afhænger af valgte kaffevarianter, skylning og rengøringsmønstre.