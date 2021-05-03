5 lækre kaffevarianter med friskmalede bønner, uden problemer

Nyd den lækre smag og aroma af kaffe, der er brygget på friske bønner og har den perfekte temperatur takket være vores AromaExtract-system. Med den nye klassiske mælkeskummer kan du nemt brygge en silkeblød cappuccino eller skummende varm mælk.