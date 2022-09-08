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  • 8 lækre friskmalede kaffevarianter, det har aldrig været nemmere
  • 8 lækre friskmalede kaffevarianter, det har aldrig været nemmere
  • 8 lækre friskmalede kaffevarianter, det har aldrig været nemmere
  • 8 lækre friskmalede kaffevarianter, det har aldrig været nemmere
  • 8 lækre friskmalede kaffevarianter, det har aldrig været nemmere
  • 8 lækre friskmalede kaffevarianter, det har aldrig været nemmere
  • 8 lækre friskmalede kaffevarianter, det har aldrig været nemmere
  • 8 lækre friskmalede kaffevarianter, det har aldrig været nemmere

Philips 4300 SeriesFuldautomatiske espressomaskiner

EP4346/70

8 lækre friskmalede kaffevarianter, det har aldrig været nemmere
Ved et tryk på en knap kan du let lave lækre kaffevarianter som espresso, kaffe, cappuccino og latte macchiato. LatteGo er prikken over i'et med silkeblødt mælkeskum, er nem at opsætte og kan rengøres på mindre end 15 sekunder*
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LatteGo, det hurtigste mælkesystem nogensinde*

8 lækre friskmalede kaffevarianter, det har aldrig været nemmere

  • 8 drikke

  • LatteGo-mælkeopløsning

  • Sort

  • TFT-display

8 kopper kaffe lige ved hånden, herunder latte macchiato

8 kopper kaffe lige ved hånden, herunder latte macchiato

Hvert tidspunkt har sin egen slags kaffe. Fra kraftfuld espresso til lækker cappuccino: Din fuldautomatiske espressomaskine leverer hurtigt og nemt et perfekt resultat i koppen.

Silkeblød mælkeskum takket være det hurtige LlatteGo-system

Silkeblød mælkeskum takket være det hurtige LlatteGo-system

Fuldend din kaffe med et silkeblødt lag af mælkeskum. LatteGo blander mælk og luft med høj hastighed i det runde skumningskammer, og tilsætter derefter et stænkfrit, cremet lag mælkeskum til din kop med den helt rigtige temperatur.

Nemt valg af kaffe med intuitivt berøringsdisplay

Nemt valg af kaffe med intuitivt berøringsdisplay

Med vores brugervenlige display står der kun lidt mellem dig og din næste lækre kop kaffe. I nogle få trin kan du tilpasse din friske bønnesmag og hurtigt gå fra længsel til nydelse.

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på forbrugertest i Tyskland af fuldautomatiske espressomaskiner (2018).

  2. baseret på 70-82 °C

  3. Baseret på udskiftning af 8 filtre som angivet af maskinen. Det faktiske antal kopper afhænger af valgte kaffevarianter, skylning og rengøringsmønstre.