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EP4346/70
8 drikke
LatteGo-mælkeopløsning
Sort
TFT-display
Hvert tidspunkt har sin egen slags kaffe. Fra kraftfuld espresso til lækker cappuccino: Din fuldautomatiske espressomaskine leverer hurtigt og nemt et perfekt resultat i koppen.
Fuldend din kaffe med et silkeblødt lag af mælkeskum. LatteGo blander mælk og luft med høj hastighed i det runde skumningskammer, og tilsætter derefter et stænkfrit, cremet lag mælkeskum til din kop med den helt rigtige temperatur.
Med vores brugervenlige display står der kun lidt mellem dig og din næste lækre kop kaffe. I nogle få trin kan du tilpasse din friske bønnesmag og hurtigt gå fra længsel til nydelse.
Baseret på forbrugertest i Tyskland af fuldautomatiske espressomaskiner (2018).
baseret på 70-82 °C
Baseret på udskiftning af 8 filtre som angivet af maskinen. Det faktiske antal kopper afhænger af valgte kaffevarianter, skylning og rengøringsmønstre.