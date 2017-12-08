[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] ERSTER EINDRUCK Das Gerät ist mit seinen Maßen (in cm) B 21,5 x T 42,5 x H 33 deutlich kleiner als erwartet und nimmt nicht viel Platz weg. Das Design wirkt auf den ersten BIick sehr ansprechend und dezent – keineswegs klobig, wie wir es von Geräten im Freundeskreis kennen. OPTIK, VERARBEITUNG UND LAUTSTÄRKE Auch auf den zweiten Blick gefällt uns die Optik sehr gut. Das Design ist zeitlos, chic und ohne unnötigen Schnick-Schnack. Das Bedienfeld ist übersichtlich gestaltet und hat sogar ein digitales Display, was in dieser Preisklasse und Gerätegröße absolut kein Standard ist. Das verwendete Material fässt sich gut an, es wirkt nicht billig. Die Knöpfe sind fest und nichts wackelt und klappert beim Bedienen oder ist gar schief zusammengebaut. Die Verarbeitung ist wirklich hochwertig, es gibt keine scharfen Schweißnähte oder krumme Kanten. Das einzige was wir bezüglich des Materials leider bemängeln müssen, ist der Griff für den Wassertank. Der Henkel wirkt sehr dünn und zerbrechlich und biegt sich bereits jetzt leicht durch, wenn man den Tank voll füllt. Das ist nicht vertrauenserweckend und entspricht nicht dem hochwertigen Eindruck, den wir ansonsten von dem gesamten Gerät haben. Hier sollte Philips vielleicht nachbessern und eine stabilere Lösung finden. Was außerdem bei der täglichen Nutzung leider nicht so positiv auffällt ist die Lautstärke des Geräts. Wenn ich mein Schlafzimmer nebenan hätte, würde ich morgens womöglich senkrecht im Bett sitzen, wenn mein Mann seinen Kaffee vor der Arbeit zubereitet. Hier habe ich schon deutlich leisere Geräte bei Freunden erlebt. Uns persönlich stört dies aber nicht weiter, da sich die Schlafräume ganz woanders befinden, man sollte dies aber bei der Kaufentscheidung berücksichtigen, wenn man eine kleine Wohnung hat oder diesbezüglich hohe Ansprüche hat. BEDIENUNG UND INDIVIDUELLE EINSTELLUNGEN Die Bedienungsanleitung ist sehr einfach und äußerst übersichtlich mit Bilderklärungen gestaltet. So findet man sich auch als Laie sehr schnell zurecht im Umgang mit dem Gerät. Die Menüführung ist sehr intuitiv und einfach gehalten. Das Menü wird für die individuellen Geräteeinstellungen genutzt. Hier kann man beispielsweise die Temperatur des Kaffees, die Zeit bis zur Standbyumschaltung, die Wasserhärte, Displaykontrast, Entkalkungszyklus und die Steuerung des Wasserfilters einstellen. Die Tasten Es gibt eine Taste für das bereits erwähnte Menü, eine Dampftaste für den Milchaufschäumer und eine Heißwassertaste für die Ausgabe von heißem Wasser für Tee. Für die tägliche Zubereitung des Espressos / Kaffees gibt es je eine Taste für großen und kleinen Espresso. Bei beiden Tasten kann man individuell einstellen, welche Wassermenge ausgegeben werden soll, damit man die Menge auf die eigenen Bedürfnisse oder Tassengröße einstellen kann. Zudem kann man hier natürlich über die gewählte Wassermenge auch den Geschmack des Kaffees beeinflussen. Über die dritte Taste kann man aus fünf Stufen die gewünschte Stärke des Kaffees auswählen (von extra-mild bis extra-stark). Dies ist eine tolle Funktion, da man hier wirklich für jeden die richtige Stärke auswählen kann und für niemanden mehr der Kaffee zu stark ist. Zusätzlich kann man hier auf Wunsch auch Kaffee mit vorgemahlenem Kaffee auswählen. Dafür muss man dann allerdings für jede Tasse einzeln die entsprechende Kaffeepulvermenge in das entsprechende Fach einfüllen. Wir benötigen diese Funktion nicht unbedingt. Sonstige Einstellungen Vorab sollte man das Mahlwerk an den persönlichen Geschmack anpassen und die gewünschte Mahlgradeinstellung nach Anleitung vornehmen. Auch hier gibt es 5 unterschiedliche Mahlgrade (grob=leichteres Aroma und fein=stärkeres Aroma). Die Auslaufhöhe des Kaffees lässt sich durch verschieben der Auslaufdüse ganz einfach in der Höhe verstellen, sodass man den Kaffeeauslauf auf die entsprechende Tassengröße einstellen kann um Spritzer zu vermeiden. Man hat außerdem noch die Möglichkeit einen Wasserfilter einzusetzen um die Kalkbildung zu begrenzen und das Aroma des Kaffees zu erhalten. Um die Menüeinstellungen des Filters vornehmen zu können, muss man einmal die Wasserstärke testen. Der Teststreifen gehört zum Lieferumfang, sodass man gleich loslegen kann. Schön wäre, wenn Philips hier gleich zwei oder drei Teststreifen beilegen würde, sodass man bei einem späteren Umzug ggf. die Einstellungen des Filters auf die veränderte Wasserhärte ändern kann. REINIGUNG In der Anleitung sind alle nötigen Reinigungsvorgänge, die auch zum Erhalt der Garantie von großer Bedeutung sind sehr detailliert erklärt. Der Milchaufschäumer, Kaffeesatzbehälter und die Abtropfschale sollten täglich geleert werden. Beides befindet sich hinter der vorderen Front, die man mitsamt der Abtropfschale einfach wie eine Schublade herausziehen kann. Dann kann man den Satzbehälter herausnehmen und leeren und danach die Abtropfschale. Da der Satzbehälter mitten in der Abtropfschale steht und offensichtlich doch einiges an Kaffeepulver aus der Maschine auch in der Abtropfschale landet, gleicht das Abtropfwasser leider eher einer dreckigen Brühe und man muss beim ausleeren echt aufpassen, dass nichts daneben geht, damit man nicht gleich auch die Küche putzen muss. Das ist aus meiner Sicht etwas unglücklich gelöst, da das Ganze ziemlich unhandlich ist und leider doch immer wieder viel daneben geht. Die Brühgruppe sollte man wöchentlich mit Wasser und monatlich mit Fettlöser-Tabletten reinigen und schmieren. Was ich wirklich super finde ist, dass man die komplette Brühgruppe einfach herausnehmen und unter fließendem Wasser reinigen kann. Das ist wesentlich einfacher, als die Reinigung in dem Gerät vornehmen zu müssen. Regelmäßig muss das Gerät mit Hilfe von Entkalkungsmittel entkalkt werden. Das Display meldet, wenn es soweit ist. GESCHMACK Hat man erstmal verschiedensten Bohnensorten probiert und die individuell richtige Aromastärke herausgefunden, dann ist der Kaffee in allen Variationen ein absoluter Genuß. Im Handumdrehen hat man Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato oder CafeCrema nach individuellen Wünschen hergestellt. Wir haben die unsere Einstellungen über die Feiertage ausgiebig mit unseren Gästen und all deren Wunschgetränken ausprobieren können und sämtliche Gäste waren direkt beim ersten Kaffee absolut begeistert. FAZIT Man erhält für den recht günstigen Preis ein Gerät, was zwar nicht unbedingt zu den leisesten zählt, aber abgesehen von der unhandlichen Abtropfschale sehr leicht zu reinigen und sauber zu halten ist. Es bietet neben zeitlosem Design ein digitales Display und viele individuelle Einstellungsmöglichkeiten, die den Kaffee zu einem echten Genuß werden lassen. Da für uns das Ergebnis – nämlich der Kaffee und sein Geschmack zählt, sind wir äußerst zufrieden mit dem Gerät und können es als Einsteigergerät absolut weiterempfehlen. Wir selbst würden beim nächsten Mal vielleicht ein Gerät mit integriertem Milchaufschäumer wählen, weil es einfach noch einen Tick bequemer ist, aber das ist aus unserer Sicht reine Geschmackssache.