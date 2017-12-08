ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Standard Product Photo Philips 3100 series Super-automatic espresso machine
  • Main in-use photograph Philips 3100 series Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips 3100 series Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips 3100 series Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips 3100 series Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips 3100 series Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips 3100 series Super-automatic espresso machine
  • Standard Product Photo Philips 3100 series Super-automatic espresso machine
  • Main in-use photograph Philips 3100 series Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips 3100 series Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips 3100 series Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips 3100 series Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips 3100 series Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips 3100 series Super-automatic espresso machine

Udgået

3100 SeriesFuldautomatisk espressomaskine

HD8831/01

4.4

| (88) Anmeldelser | 89% anbefaler dette produkt

1 pris

Kaffe med ét enkelt tryk, præcis som du ønsker det

Få den perfekte espresso fra friske bønner takket være 100 % keramiske kværne, og vælg nemt styrke, temperatur og varighed på det intuitive display. Med den klassiske mælkeskummer får du lige nøjagtig den varme opskummede mælk, som du gerne vil have

Se alle fordele
Kompatible produkter
Series 5000

Series 5000
Fuldautomatiske espressomaskiner

EP5310/20R1

Xelsis

Xelsis
Fuldautomatisk espressomaskine

SM7581/00R1

Med vores intuitive display

Kaffe med ét enkelt tryk, præcis som du ønsker det

  • 3 drikke

  • Klassisk mælkeskummer

  • Sort

20.000 kopper af den fineste kaffe med holdbare keramiske kværne

20.000 kopper af den fineste kaffe med holdbare keramiske kværne

Vores kværne er lavet af 100 % ren keramik: De er meget hårde og præcise, så du kan nyde mindst 20.000 kopper frisk aromatisk kaffe.

Du har 3 slags kaffe lige ved hånden

Du har 3 slags kaffe lige ved hånden

Nyd din foretrukne kaffe til dine særlige øjeblikke. Uanset om du er til espresso eller en kaffe- eller mælkebaseret opskrift, leverer din fuldautomatiske espressomaskine et perfekt resultat direkte i koppen – uden besvær og på ingen tid!

Tilpas kaffeudløbet til en hvilken som helst kop

Tilpas kaffeudløbet til en hvilken som helst kop

Det justerbare kaffeudløb på vores espressomaskiner passer til alle kopper og forhindrer dermed, at kaffen sprøjter eller bliver afkølet, mens den hældes op. Det vil sige, at din espresso altid serveres ved den rette temperatur, samtidig med, at maskinen altid er ren.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Find reservedele eller tilbehør

Gå til reservedele og tilbehør

Dele og tilbehør

Priser

  • Billede af VRS_AWARD-612375

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.4

ud af 5

88

Anmeldelser

89%

anbefaler dette produkt

08/12/2017

Norge

Norge

Bra espressomaskin!

Har nå brukt denne litt over 2 måneder og så langt har denne leveret gode kaffe. Vedlikeholdet har blitt litt enklere enn forgjengeren. Vanntanken er litt vanskelig å få ut og inn når maskinen ligger under veggskap og synes at kaffebønner holderen ikke er stor nok og godt designet da alltid er det en del bønner som ligger i kanten uten å bli skivet frem til Kværneren. Ellers er denne bra espressomaskin for pengene.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 3100 series HD8831/01 superautomatisk espressomaskin

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 3100 series HD8831/01 superautomatisk espressomaskin

31/12/2020

Deutschland

Deutschland

Tolles Produkt

Der kaffeevollautomat ist ein tolles Gerät zu einem erschwinglichen Preis. Der Kaffee schmeckt sehr gut.

Denne anmeldelse blev foretaget for 3100 Series HD8831/01 Kaffeevollautomat

Denne anmeldelse blev foretaget for 3100 Series HD8831/01 Kaffeevollautomat

17/02/2017

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Tolles Gerät

Nie mehr was anders wie so einen Kaffee Vollautomatisch. Den besten Kaffee den ich getrunken habe. Kinderleichte Bedienung, ein ganz tolles Gerät

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 3100 Series HD8831/01 Kaffeevollautomat

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 3100 Series HD8831/01 Kaffeevollautomat

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.