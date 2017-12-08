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Priser
4.4
ud af 5
88
Anmeldelser
89%
anbefaler dette produkt
Armin
08/12/2017
Norge
Bra espressomaskin!
Har nå brukt denne litt over 2 måneder og så langt har denne leveret gode kaffe. Vedlikeholdet har blitt litt enklere enn forgjengeren. Vanntanken er litt vanskelig å få ut og inn når maskinen ligger under veggskap og synes at kaffebønner holderen ikke er stor nok og godt designet da alltid er det en del bønner som ligger i kanten uten å bli skivet frem til Kværneren. Ellers er denne bra espressomaskin for pengene.
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Micha274
31/12/2020
Deutschland
Tolles Produkt
Der kaffeevollautomat ist ein tolles Gerät zu einem erschwinglichen Preis. Der Kaffee schmeckt sehr gut.
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S04klaus
17/02/2017
Deutschland
Bekræftet køber
Tolles Gerät
Nie mehr was anders wie so einen Kaffee Vollautomatisch. Den besten Kaffee den ich getrunken habe. Kinderleichte Bedienung, ein ganz tolles Gerät
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Armin
08/12/2017
Norge
Bra espressomaskin!
Har nå brukt denne litt over 2 måneder og så langt har denne leveret gode kaffe. Vedlikeholdet har blitt litt enklere enn forgjengeren. Vanntanken er litt vanskelig å få ut og inn når maskinen ligger under veggskap og synes at kaffebønner holderen ikke er stor nok og godt designet da alltid er det en del bønner som ligger i kanten uten å bli skivet frem til Kværneren. Ellers er denne bra espressomaskin for pengene.
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Micha274
31/12/2020
Deutschland
Tolles Produkt
Der kaffeevollautomat ist ein tolles Gerät zu einem erschwinglichen Preis. Der Kaffee schmeckt sehr gut.
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S04klaus
17/02/2017
Deutschland
Bekræftet køber
Tolles Gerät
Nie mehr was anders wie so einen Kaffee Vollautomatisch. Den besten Kaffee den ich getrunken habe. Kinderleichte Bedienung, ein ganz tolles Gerät
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adjutant2
31/01/2017
Deutschland
Bekræftet køber
Toller Kaffeevollautomat
Der Kaffeevollautomat leistet uns jeden Tag gute Dienste. Der Kaffee schmeckt super, die Bedienung denkbar einfach. Wir möchten ihn nicht mehr missen.
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Sonnio
06/01/2017
Deutschland
Kaffeevollautomat lässt fast keine Wünsche offen
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Mein erster Eindruck: Des Philips Kaffeevollautomaten 3100 Serie HD8831/01 ist, er ist nicht zu groß braucht nicht viel Platz und hat ein tolles Design. Ein kompakter multifunktionaler Kaffeevollautomat für kleine Küchen oder ideal fürs Esszimmer wie bei meiner Mama und Besuch der gern alle möglichen Kaffeespezialitäten mag. Lieferumfang: Philips Kaffeevollautomat 3100 Serie HD8831/01 Bedienungsanleitung Kurzgebrauchsanweisung Stromkabel Einstellungsschlüssel für Mahlwerk Wasserhärtetest Wichtige Facts zum Kaffeevollautomaten: mit klassischen Milchaufschäumer keramischen Mahlwerk auch mit Kaffeepulver nutzbar herausnehmbare Brühgruppe intuitivem Display und Schnellwahltasten mit automatischem Reinigungs-und Enkalkungsvorgängen auch mit Kaffeepulver nutzbar Tastenfunktionen: Espresso-Taste grosse Espresso-Taste Aroma-Taste An/Aus-Taste Stream-Taste Hot-Water-Taste Menü-Taste Eine besondere Eigenschaften dieses Kaffeevollautomaten ist es, dass man sich seinen Lieblingskaffee durch verschiedene Mahlgrade, verschiedene Kaffeestärken, variable Füllmengen und Temperatur kreieren kann. Jetzt denkt man oh je das ist ja kompliziert, aber genau das ist es nicht alles lässt sich einfach und durch die Anleitung einstellen finde ich. Bevor man den Automaten in Benutzung nimmt sollte man seinen Wasserhärtegrad (unser Härtegrad ist 2) feststellen und die Bedienungsanleitung lesen darin stehen alle Schritte sehr gut, detailliert und bebildert beschrieben. Insgesamt werden alle Bedienmöglichkeiten, Funktionen und Tasten erklärt. Als großes Plus empfinde ich das man den Kaffeevollautomaten auch mit Kaffeepulver verwenden kann und das er einem bei der Entkalkung und Reinigung hilft. Für das Kaffeepulver gibt es einen externen Behälter. Dank der Nutzung von Kaffeepulver kann man nun auch entkoffeinierten Kaffee genießen, das ist besonders wichtig wenn meine beste Freundin, sie trinkt nur diesen, zu Besuch kommt. Sie hat nun schon mehrmals bei mir Kaffee getrunken und ist begeistert vom Geschmack. Toll findet sie auch das sie nun mal Espresso trinken kann und besonders hat sie sich in meinen Milchaufschäumer verliebt, sie trinkt so gern Latte Macchiato. Mit dem Milchaufschäumer kann Milch in der Menge eins zu drei aufgeschäumt werden. Der Milchschaum entspricht meinen Vorstellungen. Nach dem Benutzen des Milchaufschäumers sollte man die Taste für Hot Water drücken damit die Düse sauber bleibt und nicht verstopft. Durch den höhenverstellbaren Kaffeeausläufer kann man alle möglichen Tassen und Gläser verwenden, ich finde nur für den Espresso müsste der Ausläufer etwas weiter verstellbar sein. Leider bespritzt der Espresso sonst alles drumherum. Das Scheibenmahlwerk ist aus 100% Keramik. Dank der geschmacksneutralen Eigenschaften sorgt er für einen natürlichen Geschmack. Die Kaffeestärke kann in 5 Stufen von extra mild bis extra stark eingestellt werden. Sollte man mal einen Teeliebhaber zu Besuch haben kann man mit dem Milchaufschäumer auch heißes Wasser für Tee servieren. Beim An- und Ausschalten reinigt sich der Automat selbst. Unter der Tassenablage gibt es eine Wasserauffangschale die regelmäßig geleert werden sollte, dies wird durch einen roten Pegel angezeigt. Der Wasserbehälter (1,8l) und Bohnenbehälter sind ausreichend, sicher auch an die Größe der Maschine angepasst, sie ist nun mal kompakt. Nach einiger Zeit schaltet sich der Automat automatisch ab, was ich persönlich sehr wichtig finde und somit verbraucht er fast keinen Strom wenn er nicht im Gebrauch ist. Die Reinigung geht leicht und gut von der Hand. An der rechten Seite des Automaten ist eine Klappe hinter der die Brühgruppe steckt, die sich ganz einfach entnehmen und reinigen lässt.Wichtig ist die regelmäßige Reinigung um die Langlebigkeit zu gewährleisten. Die Bedienfeldanzeige zeigt alle wichtigen Punkte an, z.B. Kaffeebohnenbehälter leer, Wassertank leer, Aufheizen usw. Mein Fazit ist: Es ist ein kleine kompakte Maschine mit der man trotzdem ganz vielfältige Möglichkeiten hat Kaffee nach individuellem Geschmack zu trinken. Ich empfehle sie sehr gern weiter.
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TestsReviewsandmore
05/01/2017
Deutschland
Espresso wie im Café - endlich auch zuhause genießen
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Der Philips HD8831/01 3100 Serie Kaffeevollautomat sieht bereits kurz nach dem Auspacken aus dem schützenden Umkarton sehr schick und edel aus. Er kommt in mattem (Anteil ca. 95%) und glänzendem schwarzen Kunststoff daher. Die Optik und Haptik der verwendeten Materialien überzeugen auf den ersten Blick. Einziges kleines Manko hier ist der etwas „wabbelige“ Henkel des Wassertanks, der nicht recht vertrauenserweckend wirkt – vor allem im befüllten Zustand des Behälters. Hier hätte ich mir eine stabilere Ausführung gewünscht. Das komplette Ausmaß (B x H x T: 21,5 x 33,0 x 42,9 cm) der Maschine ist noch recht kompakt gehalten und weist eine insgesamt schlanke Form auf und passt daher auch in Küchen mit weniger großen freien Standflächen. Das Edelstahldekor rund um den Milchaufschäumer und die Abstellfläche für die Tassen sowie die Chromapplikationen am variabel verstellbaren Auslauf und den Bedientasten beim leicht abzulesenden Display unterstreicht die edle und zeitlose Optik. Bevor der Kaffeevollautomat einsatzbereit ist muss - entsprechend der beiliegenden leicht verständlichen Bedienungsanleitung - der Wassertank kurz gespült werden und danach das System entlüftet werden. Anschließend führt der Vollautomat einen automatischen Spülzyklus zur Selbstreinigung durch. Zum Schluss hin ist noch ein manueller Spülzyklus vorzunehmen und die Maschine ist für die individuellen Grundeinstellungen bereit. Mit dem beiliegenden Wasserhärteteststreifen misst man zunächst die individuell vorliegende Wasserhärte und stellt diese dann nach Anleitung einfach per Knopfdruck über das Display ein. Zusätzlich kann die Maschine noch mit dem Wasserfilter Intenza+ ausgestattet werden. Diese Option nutzen wir nicht, da wir von Haus aus sehr weiches Wasser aus der Leitung verwenden bzw. das Wasser in einem separaten Tischwasserfilter von Fremdstoffen vorher filtern. Der Mahlgrad des Keramikmahlwerks kann danach mit dem mitgelieferten Schlüssel nach den individuellen Geschmacksvorlieben eingestellt werden. Insgesamt sind hier fünf unterschiedliche Mahlgrade einstellbar - von grob (für leichtes Aroma) bis hin zu fein (für intensives Aroma). Die Kaffeestärke kann mittels der ausgewählten gemahlenen Kaffeemenge nochmals individuell an jede Situation angepasst werden. Hier stehen wieder fünf verschiedene Abstufungen bereit - vom extra milden Aroma bis hin zum extra starken Aroma. Zu guter letzt kann dann noch nach Belieben die fertige Kaffeemenge in der Tasse (von 20 bis 140 ml Kaffeefüllmenge) variiert werden. Die Maschine kann neben ganzen Bohnen auch mit vorgemahlenem Kaffee betrieben werden. Deshalb verfügt sie über einen separaten Kaffeeschacht für den Betrieb mit dieser Art von Kaffee. Mittels des klassischen Milchaufschäumers lässt sich sehr schnell leckerer Milchschaum für Cappuccino etc. zaubern. Zusätzlich kann über den Milchaufschäumer nach Bedarf heißes Wasser ausgegeben werden. Die Reinigung/Wartung des Vollautomaten teilt sich in - tägliche (Wassertank, Kaffeesatzbehälter, Abtropfschale und bei Nutzung auch der Milchaufschäumer), - wöchentliche (Aufnahme der Abtropfschale, Milchaufschäumer und Brühgruppe) und - monatliche (Brühgruppe und Kaffeebohnenvorratsbehälter) Reinigungs- und Wartungsschritte auf. Die Reinigung und Wartung selbst ist in der Bedienungsanleitung leicht verständlich beschrieben und recht easy in der Handhabung. Die Brühgruppe lässt sich für die Reinigung und Schmierung komplett aus der Maschine entnehmen. Die Maschine verfügt über eine Entkalkungsfunktion - diese ist nach Anzeige im Display dann mit dem vom Hersteller empfohlenen Entkalkungsmittel auszuführen. Der Vollautomat verfügt über eine Abschaltautomatik - sprich sobald die Maschine 15 Minuten nicht bedient wird schaltet sie automatisch in den Standbymodus (Energieverbrauch im Standby: 1 Wh). Auf der Rückseite unten an der Maschine befindet sich der Hauptschalter, um die Maschine komplett vom Strom zu trennen. Die Bedienung ist nach dem Einlesen in die Anleitung und nach der Einstellung wirklich sehr einfach und bedarf nicht wirklich langem Bedienungsanleitungsstudium. Einen kleinen Malus heimst in der täglichen Bedienung der variabel verstellbare Kaffeeauslauf bei der Zubereitung von Espresso ein. Selbst bei maximal ausgefahrenem Kaffeeauslauf ist der Raum zur Espressotasse hin meines Erachtens zu groß, so dass immer einige Spritzer Kaffee das eigentliche Ziel verfehlen. Die Einstellung auf die persönlichen Erfordernisse sowie Geschmacksvorlieben bedarf am Anfang schon einiger Zeit und einiger Versuche. Allerdings kann man mit den dargelegten Stellschrauben (Mahlgrad, Kaffeepulvermenge, Kaffeefüllmenge und nicht zu vergessen die verwendete Kaffeebohne selbst nebst Röstung) sehr schnell zum entsprechenden Genusserlebnis gelangen. Nach einigem Experimentieren hatten auch wir dann die idealen Parameter für unsere ideale Zubereitung gefunden. Der etwas höhere Anschaffungspreis für die Maschine relativiert sich meiner Meinung nach über die gesamte Lebensdauer gesehen dahingehend, dass die losen Kaffeebohnen sehr viel günstiger in der Anschaffung sind als die teuren Kaffeepads, -kapseln etc. konkurrierender Kaffee-Systeme. Vom ganzen dort anfallenden Müll ganz zu schweigen. Insgesamt gesehen bin ich bisher mit dem Philips HD8831/01 3100 Serie Kaffeevollautomat vollauf zufrieden und möchte ihn in meiner Küche nicht mehr missen. Er eignet sich meiner Meinung nach ideal durch den günstigen Preis für den Einstieg in die Kaffeevollautomatenwelt ohne gleich hohe Unsummen in die Maschine investieren zu müssen. Vor der Anschaffung sollte man allerdings berücksichtigen, dass bei diesem Automaten lediglich der Espresso und der Espresso Lungo via Taste vollautomatisch kreiert werden. Andere Kaffeespezialitäten wie Cappuccino, Milchkaffee, Latte Macchiato etc. können leider nicht via einfachem Tastendruck gezaubert werden.
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arminavd
02/01/2017
Deutschland
Voller Geschmack!
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Mich hat dieses Gerät vollkommen überzeugt und ich kann es nur weiterempfehlen, da durch diese Maschine super Kaffee in kürzester Zeit produziert wird. Außerdem ist das Design ausgezeichnet. Bloß der Milchaufschäumer enttäuscht mich, da der Stab zu kurz ist.
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Beben
02/01/2017
Deutschland
Klein UND oho !!! Einfach nur lecker!
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] ERSTER EINDRUCK Das Gerät ist mit seinen Maßen (in cm) B 21,5 x T 42,5 x H 33 deutlich kleiner als erwartet und nimmt nicht viel Platz weg. Das Design wirkt auf den ersten BIick sehr ansprechend und dezent – keineswegs klobig, wie wir es von Geräten im Freundeskreis kennen. OPTIK, VERARBEITUNG UND LAUTSTÄRKE Auch auf den zweiten Blick gefällt uns die Optik sehr gut. Das Design ist zeitlos, chic und ohne unnötigen Schnick-Schnack. Das Bedienfeld ist übersichtlich gestaltet und hat sogar ein digitales Display, was in dieser Preisklasse und Gerätegröße absolut kein Standard ist. Das verwendete Material fässt sich gut an, es wirkt nicht billig. Die Knöpfe sind fest und nichts wackelt und klappert beim Bedienen oder ist gar schief zusammengebaut. Die Verarbeitung ist wirklich hochwertig, es gibt keine scharfen Schweißnähte oder krumme Kanten. Das einzige was wir bezüglich des Materials leider bemängeln müssen, ist der Griff für den Wassertank. Der Henkel wirkt sehr dünn und zerbrechlich und biegt sich bereits jetzt leicht durch, wenn man den Tank voll füllt. Das ist nicht vertrauenserweckend und entspricht nicht dem hochwertigen Eindruck, den wir ansonsten von dem gesamten Gerät haben. Hier sollte Philips vielleicht nachbessern und eine stabilere Lösung finden. Was außerdem bei der täglichen Nutzung leider nicht so positiv auffällt ist die Lautstärke des Geräts. Wenn ich mein Schlafzimmer nebenan hätte, würde ich morgens womöglich senkrecht im Bett sitzen, wenn mein Mann seinen Kaffee vor der Arbeit zubereitet. Hier habe ich schon deutlich leisere Geräte bei Freunden erlebt. Uns persönlich stört dies aber nicht weiter, da sich die Schlafräume ganz woanders befinden, man sollte dies aber bei der Kaufentscheidung berücksichtigen, wenn man eine kleine Wohnung hat oder diesbezüglich hohe Ansprüche hat. BEDIENUNG UND INDIVIDUELLE EINSTELLUNGEN Die Bedienungsanleitung ist sehr einfach und äußerst übersichtlich mit Bilderklärungen gestaltet. So findet man sich auch als Laie sehr schnell zurecht im Umgang mit dem Gerät. Die Menüführung ist sehr intuitiv und einfach gehalten. Das Menü wird für die individuellen Geräteeinstellungen genutzt. Hier kann man beispielsweise die Temperatur des Kaffees, die Zeit bis zur Standbyumschaltung, die Wasserhärte, Displaykontrast, Entkalkungszyklus und die Steuerung des Wasserfilters einstellen. Die Tasten Es gibt eine Taste für das bereits erwähnte Menü, eine Dampftaste für den Milchaufschäumer und eine Heißwassertaste für die Ausgabe von heißem Wasser für Tee. Für die tägliche Zubereitung des Espressos / Kaffees gibt es je eine Taste für großen und kleinen Espresso. Bei beiden Tasten kann man individuell einstellen, welche Wassermenge ausgegeben werden soll, damit man die Menge auf die eigenen Bedürfnisse oder Tassengröße einstellen kann. Zudem kann man hier natürlich über die gewählte Wassermenge auch den Geschmack des Kaffees beeinflussen. Über die dritte Taste kann man aus fünf Stufen die gewünschte Stärke des Kaffees auswählen (von extra-mild bis extra-stark). Dies ist eine tolle Funktion, da man hier wirklich für jeden die richtige Stärke auswählen kann und für niemanden mehr der Kaffee zu stark ist. Zusätzlich kann man hier auf Wunsch auch Kaffee mit vorgemahlenem Kaffee auswählen. Dafür muss man dann allerdings für jede Tasse einzeln die entsprechende Kaffeepulvermenge in das entsprechende Fach einfüllen. Wir benötigen diese Funktion nicht unbedingt. Sonstige Einstellungen Vorab sollte man das Mahlwerk an den persönlichen Geschmack anpassen und die gewünschte Mahlgradeinstellung nach Anleitung vornehmen. Auch hier gibt es 5 unterschiedliche Mahlgrade (grob=leichteres Aroma und fein=stärkeres Aroma). Die Auslaufhöhe des Kaffees lässt sich durch verschieben der Auslaufdüse ganz einfach in der Höhe verstellen, sodass man den Kaffeeauslauf auf die entsprechende Tassengröße einstellen kann um Spritzer zu vermeiden. Man hat außerdem noch die Möglichkeit einen Wasserfilter einzusetzen um die Kalkbildung zu begrenzen und das Aroma des Kaffees zu erhalten. Um die Menüeinstellungen des Filters vornehmen zu können, muss man einmal die Wasserstärke testen. Der Teststreifen gehört zum Lieferumfang, sodass man gleich loslegen kann. Schön wäre, wenn Philips hier gleich zwei oder drei Teststreifen beilegen würde, sodass man bei einem späteren Umzug ggf. die Einstellungen des Filters auf die veränderte Wasserhärte ändern kann. REINIGUNG In der Anleitung sind alle nötigen Reinigungsvorgänge, die auch zum Erhalt der Garantie von großer Bedeutung sind sehr detailliert erklärt. Der Milchaufschäumer, Kaffeesatzbehälter und die Abtropfschale sollten täglich geleert werden. Beides befindet sich hinter der vorderen Front, die man mitsamt der Abtropfschale einfach wie eine Schublade herausziehen kann. Dann kann man den Satzbehälter herausnehmen und leeren und danach die Abtropfschale. Da der Satzbehälter mitten in der Abtropfschale steht und offensichtlich doch einiges an Kaffeepulver aus der Maschine auch in der Abtropfschale landet, gleicht das Abtropfwasser leider eher einer dreckigen Brühe und man muss beim ausleeren echt aufpassen, dass nichts daneben geht, damit man nicht gleich auch die Küche putzen muss. Das ist aus meiner Sicht etwas unglücklich gelöst, da das Ganze ziemlich unhandlich ist und leider doch immer wieder viel daneben geht. Die Brühgruppe sollte man wöchentlich mit Wasser und monatlich mit Fettlöser-Tabletten reinigen und schmieren. Was ich wirklich super finde ist, dass man die komplette Brühgruppe einfach herausnehmen und unter fließendem Wasser reinigen kann. Das ist wesentlich einfacher, als die Reinigung in dem Gerät vornehmen zu müssen. Regelmäßig muss das Gerät mit Hilfe von Entkalkungsmittel entkalkt werden. Das Display meldet, wenn es soweit ist. GESCHMACK Hat man erstmal verschiedensten Bohnensorten probiert und die individuell richtige Aromastärke herausgefunden, dann ist der Kaffee in allen Variationen ein absoluter Genuß. Im Handumdrehen hat man Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato oder CafeCrema nach individuellen Wünschen hergestellt. Wir haben die unsere Einstellungen über die Feiertage ausgiebig mit unseren Gästen und all deren Wunschgetränken ausprobieren können und sämtliche Gäste waren direkt beim ersten Kaffee absolut begeistert. FAZIT Man erhält für den recht günstigen Preis ein Gerät, was zwar nicht unbedingt zu den leisesten zählt, aber abgesehen von der unhandlichen Abtropfschale sehr leicht zu reinigen und sauber zu halten ist. Es bietet neben zeitlosem Design ein digitales Display und viele individuelle Einstellungsmöglichkeiten, die den Kaffee zu einem echten Genuß werden lassen. Da für uns das Ergebnis – nämlich der Kaffee und sein Geschmack zählt, sind wir äußerst zufrieden mit dem Gerät und können es als Einsteigergerät absolut weiterempfehlen. Wir selbst würden beim nächsten Mal vielleicht ein Gerät mit integriertem Milchaufschäumer wählen, weil es einfach noch einen Tick bequemer ist, aber das ist aus unserer Sicht reine Geschmackssache.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
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Willy48
02/01/2017
Deutschland
Klein UND oho !!! Einfach nur lecker!
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] ERSTER EINDRUCK Das Gerät ist mit seinen Maßen (in cm) B 21,5 x T 42,5 x H 33 deutlich kleiner als erwartet und nimmt nicht viel Platz weg. Das Design wirkt auf den ersten BIick sehr ansprechend und dezent – keineswegs klobig, wie wir es von Geräten im Freundeskreis kennen. OPTIK, VERARBEITUNG UND LAUTSTÄRKE Auch auf den zweiten Blick gefällt uns die Optik sehr gut. Das Design ist zeitlos, chic und ohne unnötigen Schnick-Schnack. Das Bedienfeld ist übersichtlich gestaltet und hat sogar ein digitales Display, was in dieser Preisklasse und Gerätegröße absolut kein Standard ist. Das verwendete Material fässt sich gut an, es wirkt nicht billig. Die Knöpfe sind fest und nichts wackelt und klappert beim Bedienen oder ist gar schief zusammengebaut. Die Verarbeitung ist wirklich hochwertig, es gibt keine scharfen Schweißnähte oder krumme Kanten. Das einzige was wir bezüglich des Materials leider bemängeln müssen, ist der Griff für den Wassertank. Der Henkel wirkt sehr dünn und zerbrechlich und biegt sich bereits jetzt leicht durch, wenn man den Tank voll füllt. Das ist nicht vertrauenserweckend und entspricht nicht dem hochwertigen Eindruck, den wir ansonsten von dem gesamten Gerät haben. Hier sollte Philips vielleicht nachbessern und eine stabilere Lösung finden. Was außerdem bei der täglichen Nutzung leider nicht so positiv auffällt ist die Lautstärke des Geräts. Wenn ich mein Schlafzimmer nebenan hätte, würde ich morgens womöglich senkrecht im Bett sitzen, wenn mein Mann seinen Kaffee vor der Arbeit zubereitet. Hier habe ich schon deutlich leisere Geräte bei Freunden erlebt. Uns persönlich stört dies aber nicht weiter, da sich die Schlafräume ganz woanders befinden, man sollte dies aber bei der Kaufentscheidung berücksichtigen, wenn man eine kleine Wohnung hat oder diesbezüglich hohe Ansprüche hat. BEDIENUNG UND INDIVIDUELLE EINSTELLUNGEN Die Bedienungsanleitung ist sehr einfach und äußerst übersichtlich mit Bilderklärungen gestaltet. So findet man sich auch als Laie sehr schnell zurecht im Umgang mit dem Gerät. Die Menüführung ist sehr intuitiv und einfach gehalten. Das Menü wird für die individuellen Geräteeinstellungen genutzt. Hier kann man beispielsweise die Temperatur des Kaffees, die Zeit bis zur Standbyumschaltung, die Wasserhärte, Displaykontrast, Entkalkungszyklus und die Steuerung des Wasserfilters einstellen. Die Tasten Es gibt eine Taste für das bereits erwähnte Menü, eine Dampftaste für den Milchaufschäumer und eine Heißwassertaste für die Ausgabe von heißem Wasser für Tee. Für die tägliche Zubereitung des Espressos / Kaffees gibt es je eine Taste für großen und kleinen Espresso. Bei beiden Tasten kann man individuell einstellen, welche Wassermenge ausgegeben werden soll, damit man die Menge auf die eigenen Bedürfnisse oder Tassengröße einstellen kann. Zudem kann man hier natürlich über die gewählte Wassermenge auch den Geschmack des Kaffees beeinflussen. Über die dritte Taste kann man aus fünf Stufen die gewünschte Stärke des Kaffees auswählen (von extra-mild bis extra-stark). Dies ist eine tolle Funktion, da man hier wirklich für jeden die richtige Stärke auswählen kann und für niemanden mehr der Kaffee zu stark ist. Zusätzlich kann man hier auf Wunsch auch Kaffee mit vorgemahlenem Kaffee auswählen. Dafür muss man dann allerdings für jede Tasse einzeln die entsprechende Kaffeepulvermenge in das entsprechende Fach einfüllen. Wir benötigen diese Funktion nicht unbedingt. Sonstige Einstellungen Vorab sollte man das Mahlwerk an den persönlichen Geschmack anpassen und die gewünschte Mahlgradeinstellung nach Anleitung vornehmen. Auch hier gibt es 5 unterschiedliche Mahlgrade (grob=leichteres Aroma und fein=stärkeres Aroma). Die Auslaufhöhe des Kaffees lässt sich durch verschieben der Auslaufdüse ganz einfach in der Höhe verstellen, sodass man den Kaffeeauslauf auf die entsprechende Tassengröße einstellen kann um Spritzer zu vermeiden. Man hat außerdem noch die Möglichkeit einen Wasserfilter einzusetzen um die Kalkbildung zu begrenzen und das Aroma des Kaffees zu erhalten. Um die Menüeinstellungen des Filters vornehmen zu können, muss man einmal die Wasserstärke testen. Der Teststreifen gehört zum Lieferumfang, sodass man gleich loslegen kann. Schön wäre, wenn Philips hier gleich zwei oder drei Teststreifen beilegen würde, sodass man bei einem späteren Umzug ggf. die Einstellungen des Filters auf die veränderte Wasserhärte ändern kann. REINIGUNG In der Anleitung sind alle nötigen Reinigungsvorgänge, die auch zum Erhalt der Garantie von großer Bedeutung sind sehr detailliert erklärt. Der Milchaufschäumer, Kaffeesatzbehälter und die Abtropfschale sollten täglich geleert werden. Beides befindet sich hinter der vorderen Front, die man mitsamt der Abtropfschale einfach wie eine Schublade herausziehen kann. Dann kann man den Satzbehälter herausnehmen und leeren und danach die Abtropfschale. Da der Satzbehälter mitten in der Abtropfschale steht und offensichtlich doch einiges an Kaffeepulver aus der Maschine auch in der Abtropfschale landet, gleicht das Abtropfwasser leider eher einer dreckigen Brühe und man muss beim ausleeren echt aufpassen, dass nichts daneben geht, damit man nicht gleich auch die Küche putzen muss. Das ist aus meiner Sicht etwas unglücklich gelöst, da das Ganze ziemlich unhandlich ist und leider doch immer wieder viel daneben geht. Die Brühgruppe sollte man wöchentlich mit Wasser und monatlich mit Fettlöser-Tabletten reinigen und schmieren. Was ich wirklich super finde ist, dass man die komplette Brühgruppe einfach herausnehmen und unter fließendem Wasser reinigen kann. Das ist wesentlich einfacher, als die Reinigung in dem Gerät vornehmen zu müssen. Regelmäßig muss das Gerät mit Hilfe von Entkalkungsmittel entkalkt werden. Das Display meldet, wenn es soweit ist. GESCHMACK Hat man erstmal verschiedensten Bohnensorten probiert und die individuell richtige Aromastärke herausgefunden, dann ist der Kaffee in allen Variationen ein absoluter Genuß. Im Handumdrehen hat man Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato oder CafeCrema nach individuellen Wünschen hergestellt. Wir haben die unsere Einstellungen über die Feiertage ausgiebig mit unseren Gästen und all deren Wunschgetränken ausprobieren können und sämtliche Gäste waren direkt beim ersten Kaffee absolut begeistert. FAZIT Man erhält für den recht günstigen Preis ein Gerät, was zwar nicht unbedingt zu den leisesten zählt, aber abgesehen von der unhandlichen Abtropfschale sehr leicht zu reinigen und sauber zu halten ist. Es bietet neben zeitlosem Design ein digitales Display und viele individuelle Einstellungsmöglichkeiten, die den Kaffee zu einem echten Genuß werden lassen. Da für uns das Ergebnis – nämlich der Kaffee und sein Geschmack zählt, sind wir äußerst zufrieden mit dem Gerät und können es als Einsteigergerät absolut weiterempfehlen. Wir selbst würden beim nächsten Mal vielleicht ein Gerät mit integriertem Milchaufschäumer wählen, weil es einfach noch einen Tick bequemer ist, aber das ist aus unserer Sicht reine Geschmackssache.
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sasto19
31/12/2016
Deutschland
Solider Kaffeevollautomat
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Philips Espresso Vollautomat 3100 Serie HD8831/01 Mein neuer Kaffeevollautomat von Philips!!! Zur Lieferung: Mein neuer Kaffeevollautomat, der Philips Espresso Vollautomat HD8831/01 aus der 3100 Serie, ist sehr gut verpackt bei mir eingetroffen. Aufgrund des gewählten Paketlieferanten (DHL) gibt es mit dem Transport keine Schäden. Mein erster Eindruck: Der Kaffeevollautomat in schwarz sieht sehr edel aus. Er ist schwarz und schmal, benötigt daher wenig Platz und passt sehr gut in die Küche. Als Zubehör liegt eine Bedienungsanleitung bei (heutzutage nicht selbstverständlich), etwas Schmierfett, ein Wasserhärtestreifen und ein Löffel zum Einstellen des Mahlgrades. Erste Schritte: Die erste Inbetriebnahme ging relativ schnell. Am hinteren Teil des Gerätes findet sich der allgemeine Ein-/Ausschalter, im vorderen Displaybereich ein Knopf für die Standby-Funktion. Der links oben befindliche Wassertank ist einfach mit einem Bügel herausziehbar, die Füllmenge ist für mich in Ordnung, für eine intensivere Nutzung muss dieser sicher öfter nachgefüllt werden. Das Positive daran: Das Wasser ist immer frisch! Rechts oben kann das Bohnenfach gefüllt werden, hier passen ca. 250 g Bohnen hinein. Mit dem beiliegenden Einstelllöffel kann auch an dieser Stelle das hochwertige Keramikmahlwerk eingestellt werden, je nachdem wie grob oder fein die Bohnen gemahlen werden sollen. Ich habe hierzu einen mittleren Mahlgrad gewählt. Nach Befüllen des Wassertanks und Einschalten der Maschine entlüftet das Gerät automatisch und füllt den Wasserkreislauf. Dies wird symbolisch auf dem Display angezeigt- Zudem wird einmal durchgespült! Zur Einrichtung: Das Display zeigt eine Kaffeetasse und 5 Bohnen an. Die ausgefüllten Bohnen zeigen die Kaffeestärke ein, insgesamt kann man 5 Stärken wählen. Auch gibt es eine Möglichkeit, vorgemahlenen Kaffee zu nutzen. Ich persönlich benötige diese Funktion nicht, da ich lieber frisch gemahlene Bohnen nutze. Die Wasserhärte kann ebenso eingestellt werden, bei uns musste ich leider die höchste Stufe einstellen (nach Überprüfung mit dem Wasserhärtestreifen). Zum zusätzlichen Kalkschutz kann der “Intenza“-Wasserfilter in den Wassertank eingesetzt werden, dieser ist in der Grundausstattung jedoch nicht dabei. Zum Betrieb: Auf der Vorderseite befinden sich rechts drei kleine silberne tasten, mittig eine Displayanzeige und links weitere drei silberne Tasten. Rechts belegen die beiden oberen Tasten “Espresso“ und “Espresso Lungo“. Diese Tasten können mit einer Memofunktion belegt werden, um die Wassermenge einzustellen. Espresso ist bei mir mit 40 ml belegt, Espresso Lungo mit 100 ml (auch zur Cappuccinoherstellung) eingestellt. Die dritte Taste dient der Aromaeinstellung (siehe Kaffestärke). Der Kaffeeauslauf kann im Übrigen je nach Größe der Tasse verstellt werden. Daneben ist der Milchaufschäumer zu finden. Links sind die Dampftaste (Steam), die Heißwassertaste (Hot Water) und die Menütaste angeordnet. Durch den Timer kann eingestellt werden, nach welcher Zeit das Gerät in den Standbymodus wechselt. Zur Reinigung: Die Brühgruppe im Innern der Maschine soll mindestens einmal in der Woche gereinigt werden. Die Tropfschale muss nach Bedarf gereinigt werden, ich mache dies täglich, ebenso der Milchaufschäumer nach Gebrauch. Ein Entkalkungszyklus wird automatisch von der Maschine angezeigt. Der Kaffeesatzbehälter ist relativ klein, dieser muss häufiger geleert werden. Zum Gebrauch und mein Gesamteindruck: Positiv finde ich, dass sich das Gerät sehr einfach bedienen lässt! Nachdem die Wassermengen programmiert sind, benötigt man nur die beiden Espressotasten, heißes Wasser und den Dampf für den Milchschäumer. Ich mag persönlich gerne viel Milch im Cappuccino, ebenso eine kleine Milchhaube im Espresso. Der Milchschaum lässt sich nach dem Dampfaufbau sehr schnell herstellen, der Schaum ist fest und lange haltbar. Ein wenig nervig finde ich, dass die kleine Standbytaste auf Dauer blinkt. Dieses könnte man einsparen. Auch sind die Tasten gut bedienbar, aber relativ klein und in der Lage nah beieinander. Hier würde mir etwas mehr Abstand zwischen den Tasten besser gefallen. Zum beweglichen Kaffeeauslauf muss ich sagen, dass es trotz Verstellen immer etwas spritzt. Nicht viel, aber merklich. Für kleinere Espressotassen wäre es von Vorteil, wenn man den Kaffeeauslauf noch weiter nach unten schieben könnte. Der Kaffee selbst ist sehr gut, ausreichend heiß und die Crema toll! Daher kann ich guten Gewissens sagen, dass diese Gerät für die Preisgruppe mit den Funktionen sehr zu empfehlen ist. In meinem bisher 3-wöchigen Betrieb hat es keine Aussetzer gehabt, es funktioniert sehr reibungslos und erleichtert mir die Herstellung eines frischen Espressos ungemein, ebenso Milchkaffee und weitere Getränke, wie heißen Kakao oder einfach eine heiße Milch mit Schaum. Die Reinigung ist etwas aufwändiger, die ich aber sehr gerne für den Nutzen einer schönen Maschine aufbringe. Insgesamt gesehen gefällt mir der Vollautomat bis auf ein paar klitzekleine Minuspunkte, die ich schon oben beschrieben habe, sehr gut. Ich gebe gerne eine Kaufempfehlung. Ich nutze den Vollautomaten auch weiter und hoffe, dass er mir auch zukünftig gute Dienste leistet!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 3100 Series HD8831/01 Kaffeevollautomat
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