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Udgået
Mange drikke, mange brugere
Med Saeco Xelsis-kaffemaskinen kan hvert eneste familiemedlem nyde sin egen yndlingskaffe. Takket være den unikke multibrugerfunktion kan der oprettes op til 6 personlige brugerprofiler, og til hver profil kan der tilpasses op til 9 drikke
Integreret mælkekande og skummer
Blankt rustfrit stål
Denne espressomaskine er udstyret med 100 % keramiske kværne. Saeco bruger keramiske kværne, da de giver en ensartet maling uden at overophede kaffebønnerne, hvilket giver en fantastisk espresso. Keramiske kværne sikrer også en langvarig ydelse og helt lydløs drift.
Forskellige slags kaffe skal kværnes på forskellige måder for at få smagen til at træde ordentligt frem. Denne espressomaskine har otte forskellige kværneindstillinger fra den fineste formaling, der giver en fyldig espresso, til den groveste formaling, der giver en let kaffe.
Saeco-espressomaskinen leveres med 6 profiler, der kan tilpasses, og som gemmer dine personlige præferencer for forskellige kaffedrikke. På denne måde er det meget nemt at få en perfekt, skræddersyet kop kaffe, selvom du ikke er den eneste, der bruger maskinen.
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4.3
ud af 5
23
Anmeldelser
91%
anbefaler dette produkt
Iris
28/04/2012
United Kingdom
good coffee machine
we bought this machine last month, it's really good.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Saeco Xelsis Super-automatic espresso machine
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Saeco Xelsis Super-automatic espresso machine
Baristamarco
02/03/2017
Deutschland
Bekræftet køber
Tolles Design trifft Kaffeevielfalt
Ein exzellentes Gerät welches nicht nur durch Design und Verarbeitung überzeugt. Wenn man einen guten Kaffee liebt sollte man diesen erst kaufen, den Rest macht dann die xelsis!!!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Xelsis HD8946/01 Kaffeevollautomat
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Xelsis HD8946/01 Kaffeevollautomat
Kaffeeonkel
09/04/2013
Deutschland
Dieses Produkt ist runherum gelungen.
Dies ist mein 3 Vollautomat und mein 2 von Philips - Saeco. Der Wasserbehälter ist mehr als ausreichend,denn ich lege wert auf frisches Wasser.Das Mahlwerk ist leise.Die Maschine lässt sich sehr gut reinigen.Dieser Vollautomat lässt sich wunderbar auf meine Kaffeewünsche einstellen.Ich habe mir noch eine zweite Brühgruppe gegönnt,so kann nach dem reinigen der Maschine eine trockene Brühgruppe eingesetzt werden.Ich würde diesen Vollautomaten jederzeit wieder kaufen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Xelsis HD8946/01 Kaffeevollautomat
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Xelsis HD8946/01 Kaffeevollautomat