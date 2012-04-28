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  • Standard Product Photo Philips Xelsis Super-automatic espresso machine
  • Main in-use photograph Philips Xelsis Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Xelsis Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Xelsis Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Xelsis Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Xelsis Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Xelsis Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Xelsis Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Xelsis Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips Xelsis Super-automatic espresso machine

Udgået

Philips Saeco XelsisFuldautomatisk espressomaskine

HD8946/01

4.3

| (23) Anmeldelser | 91% anbefaler dette produkt

Mange drikke, mange brugere

Med Saeco Xelsis-kaffemaskinen kan hvert eneste familiemedlem nyde sin egen yndlingskaffe. Takket være den unikke multibrugerfunktion kan der oprettes op til 6 personlige brugerprofiler, og til hver profil kan der tilpasses op til 9 drikke

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med fuldautomatisk dobbelt rengøring af mælkekande

Mange drikke, mange brugere

  • Integreret mælkekande og skummer

  • Blankt rustfrit stål

Kaffe uden brændt smag takket være 100 % keramiske kværne

Kaffe uden brændt smag takket være 100 % keramiske kværne

Denne espressomaskine er udstyret med 100 % keramiske kværne. Saeco bruger keramiske kværne, da de giver en ensartet maling uden at overophede kaffebønnerne, hvilket giver en fantastisk espresso. Keramiske kværne sikrer også en langvarig ydelse og helt lydløs drift.

Brug vores justerbare kværne til at lave en fyldig kaffe

Brug vores justerbare kværne til at lave en fyldig kaffe

Forskellige slags kaffe skal kværnes på forskellige måder for at få smagen til at træde ordentligt frem. Denne espressomaskine har otte forskellige kværneindstillinger fra den fineste formaling, der giver en fyldig espresso, til den groveste formaling, der giver en let kaffe.

Tilpas din kaffe i 6 brugerprofiler

Tilpas din kaffe i 6 brugerprofiler

Saeco-espressomaskinen leveres med 6 profiler, der kan tilpasses, og som gemmer dine personlige præferencer for forskellige kaffedrikke. På denne måde er det meget nemt at få en perfekt, skræddersyet kop kaffe, selvom du ikke er den eneste, der bruger maskinen.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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4.3

ud af 5

23

Anmeldelser

91%

anbefaler dette produkt

3

28/04/2012

United Kingdom

United Kingdom

good coffee machine

we bought this machine last month, it's really good.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Saeco Xelsis Super-automatic espresso machine

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Saeco Xelsis Super-automatic espresso machine

02/03/2017

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Tolles Design trifft Kaffeevielfalt

Ein exzellentes Gerät welches nicht nur durch Design und Verarbeitung überzeugt. Wenn man einen guten Kaffee liebt sollte man diesen erst kaufen, den Rest macht dann die xelsis!!!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Xelsis HD8946/01 Kaffeevollautomat

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Xelsis HD8946/01 Kaffeevollautomat

09/04/2013

Deutschland

Deutschland

Dieses Produkt ist runherum gelungen.

Dies ist mein 3 Vollautomat und mein 2 von Philips - Saeco. Der Wasserbehälter ist mehr als ausreichend,denn ich lege wert auf frisches Wasser.Das Mahlwerk ist leise.Die Maschine lässt sich sehr gut reinigen.Dieser Vollautomat lässt sich wunderbar auf meine Kaffeewünsche einstellen.Ich habe mir noch eine zweite Brühgruppe gegönnt,so kann nach dem reinigen der Maschine eine trockene Brühgruppe eingesetzt werden.Ich würde diesen Vollautomaten jederzeit wieder kaufen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Xelsis HD8946/01 Kaffeevollautomat

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Xelsis HD8946/01 Kaffeevollautomat

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