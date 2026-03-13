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Udgået
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HD8946/01
Udgået
Drypbakken på min Philips-espressomaskine fyldes hurtigt op
Min Saeco/Philips-espressomaskine vil ikke male bønnerne.
Kaffen fra min Philips-espressomaskine er ikke varm nok
Min Philips-espressomaskine vil ikke tænde
Min Philips-espressomaskine skummer ikke mælken godt
Kaffepuckene i min Philips-espressomaskine er våde
Der er kaffepulver under Philips-espressomaskinens bryggeenhed
Jeg kan ikke tage bryggeenheden ud af Philips-espressomaskinen
Der er ingen vandgennemstrømning fra tanken i min Philips-espressomaskine
Min Philips-espressomaskine kasserer kaffepulveret ud uden at brygge
Der kommer støj fra min Philips-espressomaskine
Min Philips Espresso-maskine formaler ikke kaffebønnerne
Kaffen fra min Philips-espressomaskine er tynd
Jeg kan se en fejlkode på min Philips-espressomaskine
Der kommer ikke kaffe ud af min Philips-espressomaskine