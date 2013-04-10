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  • Hvidere og sundere tænder
  • Hvidere og sundere tænder
  • Hvidere og sundere tænder
  • Hvidere og sundere tænder
  • Hvidere og sundere tænder
  • Hvidere og sundere tænder
  • Hvidere og sundere tænder
  • Hvidere og sundere tænder
  • Hvidere og sundere tænder
  • Hvidere og sundere tænder
  • Hvidere og sundere tænder
  • Hvidere og sundere tænder

Udgået

Philips Sonicare HealthyWhiteSonisk eltandbørste

HX6782/02

4.4
| (35) Anmeldelser | 94% anbefaler dette produkt
Hvidere og sundere tænder
Alle ønsker sig et blændende hvidt smil. Lad dine tænders naturlige hvide farve skinne igennem. Det er dokumenteret, at HealthyWhite fjerner hverdagens misfarvninger på kun to uger ved regelmæssig brug af Clean & White-indstillingen.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Det mest anbefalede mærke af soniske tandbørster blandt tandlæger verden over1

Hvidere og sundere tænder

  • 3 indstillinger

  • 2 børstehoveder

Sonicare dynamisk børstning presser væske ind mellem tænderne

Sonicare dynamisk børstning presser væske ind mellem tænderne

Den elektriske Philips Sonicare-tandbørstes unikke dynamiske virkemåde når nænsomt og effektivt ind imellem tænderne og langs tandkødet.

Vinklet børstehoved, der når længere ind til de bageste tænder

Vinklet børstehoved, der når længere ind til de bageste tænder

Den unikt vinklede børstehovedhals på denne tandbørste gør det nemmere at nå de bageste tænder og fjerne plak på de steder, der er svære at nå.

Naturligt hvidere tænder med patenteret sonisk teknologi

Naturligt hvidere tænder med patenteret sonisk teknologi

Den dynamiske børstning med denne tandbørste og den bredere direkte kontakt med hver tand fjerner hverdagens misfarvninger, så tænderne holdes naturligt hvidere.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.4

ud af 5

35

Anmeldelser

94%

anbefaler dette produkt

2

10/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Practical and portable

Very compact, easy to use and convenient size to stow away in baggage. Would recommend for travel use. Excellent.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Philips Sonicare HealthyWhite Rechargeable sonic toothbrush HX6782 3 modes 2 brush heads

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Philips Sonicare HealthyWhite Rechargeable sonic toothbrush HX6782 3 modes 2 brush heads

27/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Easy to change heads

This toothbrush has meant less fillings! It is also easy to use and easy to change the heads.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Philips Sonicare HealthyWhite Rechargeable sonic toothbrush HX6782 3 modes 2 brush heads

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Philips Sonicare HealthyWhite Rechargeable sonic toothbrush HX6782 3 modes 2 brush heads

26/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

love it.

My teeth always feel like I've just been to the dentist after using this toothbrush.

Denne anmeldelse blev foretaget for Philips Sonicare HealthyWhite Rechargeable sonic toothbrush HX6782 3 modes 2 brush heads

Denne anmeldelse blev foretaget for Philips Sonicare HealthyWhite Rechargeable sonic toothbrush HX6782 3 modes 2 brush heads

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en undersøgelse af mere end 2.600 tandspecialister (tandlæger og tandplejere) - udført i USA, Canada, Frankrig, Italien, Holland, Japan, Kina, Korea, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige og Tyskland i 2023–2024. 

  1. baseret på to perioder af to-minutters børstetid om dagen, i rensningstilstand

  2. Fjerner op til 7 gange mere plak i forhold til en manuel tandbørste