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NYHED Den næste generation af DiamondClean
Nu er komplet pleje 100 % i dine hænder
Udgået
3 indstillinger
2 børstehoveder
Den elektriske Philips Sonicare-tandbørstes unikke dynamiske virkemåde når nænsomt og effektivt ind imellem tænderne og langs tandkødet.
Den unikt vinklede børstehovedhals på denne tandbørste gør det nemmere at nå de bageste tænder og fjerne plak på de steder, der er svære at nå.
Den dynamiske børstning med denne tandbørste og den bredere direkte kontakt med hver tand fjerner hverdagens misfarvninger, så tænderne holdes naturligt hvidere.
4.4
ud af 5
35
Anmeldelser
94%
anbefaler dette produkt
Sidewalk
10/04/2013
United Kingdom
Bekræftet køber
Practical and portable
Very compact, easy to use and convenient size to stow away in baggage. Would recommend for travel use. Excellent.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Philips Sonicare HealthyWhite Rechargeable sonic toothbrush HX6782 3 modes 2 brush heads
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Philips Sonicare HealthyWhite Rechargeable sonic toothbrush HX6782 3 modes 2 brush heads
blondie
27/07/2012
United Kingdom
Easy to change heads
This toothbrush has meant less fillings! It is also easy to use and easy to change the heads.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Philips Sonicare HealthyWhite Rechargeable sonic toothbrush HX6782 3 modes 2 brush heads
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Philips Sonicare HealthyWhite Rechargeable sonic toothbrush HX6782 3 modes 2 brush heads
Katie
26/07/2012
United Kingdom
love it.
My teeth always feel like I've just been to the dentist after using this toothbrush.
Denne anmeldelse blev foretaget for Philips Sonicare HealthyWhite Rechargeable sonic toothbrush HX6782 3 modes 2 brush heads
Denne anmeldelse blev foretaget for Philips Sonicare HealthyWhite Rechargeable sonic toothbrush HX6782 3 modes 2 brush heads
Baseret på en undersøgelse af mere end 2.600 tandspecialister (tandlæger og tandplejere) - udført i USA, Canada, Frankrig, Italien, Holland, Japan, Kina, Korea, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige og Tyskland i 2023–2024.
baseret på to perioder af to-minutters børstetid om dagen, i rensningstilstand
Fjerner op til 7 gange mere plak i forhold til en manuel tandbørste