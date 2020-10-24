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Philips Sonicare HealthyWhite Sonisk eltandbørste
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HX6782/02
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Eco-pas - English (US)
Brugervejledning
Alle (7)
I hvilke lande er Sonicare-appen tilgængelig?
Hvorfor er der et mellemrum mellem mit børstehoved og håndtaget?
Kan jeg bruge min Sonicare-oplader sammen med andre tandbørster?
Hvordan registrerer jeg min Sonicare-tandbørste?
Hvilke børstetilstande har min Sonicare-tandbørste?
ProResults gum healthSoniske standardtandbørstehoveder
Philips SonicareOpladeenhed
C2 Optimal Plaque Defence(tidligere ProResults-plakforsvar)
UV SanitizerUV-sanitizer
ProResultsPakke med 6 børstehoveder
Philips SonicarePlastrejseetui
Philips SonicareOpladeenhed med holder til børstehoveder
S SensitiveSoniske standardtandbørstehoveder
W2c Optimal White compactKompakte soniske tandbørstehoveder
W2 Optimal White4x Soniske tandbørstehoveder - Hvid
W2 Optimal White4x Soniske tandbørstehoveder - Sort
W2 Optimal WhiteSoniske standardtandbørstehoveder
i InterCareSoniske standardtandbørstehoveder
W Optimal WhiteSoniske standardtandbørstehoveder
G3 Premium Gum Care4x Soniske tandbørstehoveder - Hvid
C3 Premium Plaque DefenceSoniske standardtandbørstehoveder
G3 Premium Gum CareSoniske standardtandbørstehoveder
W3 Premium WhiteSoniske standardtandbørstehoveder
Jeg kan ikke forbinde min tandbørste med Sonicare-appen
Min Sonicare-tandbørste oplader ikke
Min Sonicare-tandbørste vibrerer ikke
Min Sonicare-tandbørste vibrerer mindre kraftigt
Min Sonicare-tandbørste larmer
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