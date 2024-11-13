Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
HX6851/53
HX684E
Det mest anbefalede mærke af soniske tandbørster blandt tandlæger verden over
Indbygget tryksensor
3 indstillinger
1 x BrushSync-funktion
Rejseetui
Klik på W2 Optimal White-børstehovedet for at fjerne misfarvninger på tænderne og afsløre et hvidere smil. Med dets tætpakkede børstehår i midten af børstehovedet til fjernelse af misfarvninger er det klinisk dokumenteret, at tænderne bliver hvidere på blot én uge.
Denne tandbørste giver dig mulighed for at tilpasse din børstning med tre indstillinger og tre intensiteter. Clean-funktionen er standard for suveræn rensning. White er den ideelle indstilling til fjernelse af misfarvninger på overfladen. Og Gum Care-indstillingen giver et ekstra minut med en effektiv tandbørstning, så du kan massere tandkødet blidt. Tre intensiteter gør det muligt at skifte rækkefølgen af "højere" og "lavere" for at justere intensiteten fra venstre mod højre.
Du kan regne med en sikker tandbørstning: Vores soniske teknologi er egnet til brug på bøjle, fyldninger, kroner og lakeringer, og den kan endda forebygge huller i tænderne og forbedre tandkødets sundhed.
Forstå produktanmeldelser
4.4
ud af 5
825
Anmeldelser
90%
anbefaler dette produkt
Fennel
13/11/2024
United Kingdom
Bekræftet køber
Easy to use
Good looking electric toothbrush which is easy to use. Love the changing vibration between clean setting and white setting. Long lasting between charging. Overall good value and excellent quality.
Fordele
2 settings. Easy to use. Long battery life.
Ulemper
Non so far
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ProtectiveClean 5100 HX6856/29 Sonic electric toothbrush with accessories
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ProtectiveClean 5100 HX6856/29 Sonic electric toothbrush with accessories
Rai1961
24/08/2024
United Kingdom
Bekræftet køber
Very good features
Excellent toothbrush. As usual Phillips nailed it.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ProtectiveClean 5100 HX6859/29 Sonic electric toothbrush with accessories
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ProtectiveClean 5100 HX6859/29 Sonic electric toothbrush with accessories
Harlowkev
24/04/2024
United Kingdom
Bekræftet køber
Excellent service, excellent product
I have bought Philips where possible for a number of years. The service is excellent and the products also. My wife and I have had Philips tooth brushes for something around ten years and this latest model is the cumulation of the features added over time. It is quiet, very efficient and sturdily built. The previous models are now in our holiday packing!
Fordele
it works, very, very well, At check up time, my dentist commented on how well I'd been cleaning my teeth!
Ulemper
Occasionally the heads seem to shed bristles well before they are due replacement.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ProtectiveClean 5100 HX6851/34 2-pack sonic electric toothbrushes with accessories
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ProtectiveClean 5100 HX6851/34 2-pack sonic electric toothbrushes with accessories
Fjerner op til 7 gange mere plak i forhold til en manuel tandbørste
baseret på to børsteperioder af to minutters varighed om dagen