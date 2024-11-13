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  • Hvidere tænder. Nænsomhed er nøgleordet.
  • Hvidere tænder. Nænsomhed er nøgleordet.
  • Hvidere tænder. Nænsomhed er nøgleordet.
  • Hvidere tænder. Nænsomhed er nøgleordet.
  • Hvidere tænder. Nænsomhed er nøgleordet.
  • Hvidere tænder. Nænsomhed er nøgleordet.
  • Hvidere tænder. Nænsomhed er nøgleordet.
  • Hvidere tænder. Nænsomhed er nøgleordet.
  • Hvidere tænder. Nænsomhed er nøgleordet.
  • Hvidere tænder. Nænsomhed er nøgleordet.

Udgået

Philips Sonicare ProtectiveClean 5100Sonisk elektrisk tandbørste

HX6851/53

HX684E

4.4
| (825) Anmeldelser | 90% anbefaler dette produkt
Hvidere tænder. Nænsomhed er nøgleordet.
Mærk forskellen ved en blid tandbørstning med vores tryksensor, mens dine tænder bliver hvidere på 1 uge.
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Det mest anbefalede mærke af soniske tandbørster blandt tandlæger verden over

Hvidere tænder på blot 1 uge.

Hvidere tænder. Nænsomhed er nøgleordet.

  • Indbygget tryksensor

  • 3 indstillinger

  • 1 x BrushSync-funktion

  • Rejseetui

Hvidere tænder på blot én uge

Hvidere tænder på blot én uge

Klik på W2 Optimal White-børstehovedet for at fjerne misfarvninger på tænderne og afsløre et hvidere smil. Med dets tætpakkede børstehår i midten af børstehovedet til fjernelse af misfarvninger er det klinisk dokumenteret, at tænderne bliver hvidere på blot én uge.

Vælg mellem tre indstillinger

Denne tandbørste giver dig mulighed for at tilpasse din børstning med tre indstillinger og tre intensiteter. Clean-funktionen er standard for suveræn rensning. White er den ideelle indstilling til fjernelse af misfarvninger på overfladen. Og Gum Care-indstillingen giver et ekstra minut med en effektiv tandbørstning, så du kan massere tandkødet blidt. Tre intensiteter gør det muligt at skifte rækkefølgen af "højere" og "lavere" for at justere intensiteten fra venstre mod højre.

Skånsom mod følsomme områder og sikker ved tandregulering og tandbehandling

Skånsom mod følsomme områder og sikker ved tandregulering og tandbehandling

Du kan regne med en sikker tandbørstning: Vores soniske teknologi er egnet til brug på bøjle, fyldninger, kroner og lakeringer, og den kan endda forebygge huller i tænderne og forbedre tandkødets sundhed.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.4

ud af 5

825

Anmeldelser

90%

anbefaler dette produkt

5
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Fennel

13/11/2024

United Kingdom

Bekræftet køber

Easy to use

Good looking electric toothbrush which is easy to use. Love the changing vibration between clean setting and white setting. Long lasting between charging. Overall good value and excellent quality.

Fordele

2 settings. Easy to use. Long battery life.

Ulemper

Non so far

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ProtectiveClean 5100 HX6856/29 Sonic electric toothbrush with accessories

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ProtectiveClean 5100 HX6856/29 Sonic electric toothbrush with accessories

Rai1961

24/08/2024

United Kingdom

Bekræftet køber

Very good features

Excellent toothbrush. As usual Phillips nailed it.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ProtectiveClean 5100 HX6859/29 Sonic electric toothbrush with accessories

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ProtectiveClean 5100 HX6859/29 Sonic electric toothbrush with accessories

Harlowkev

24/04/2024

United Kingdom

Bekræftet køber

Excellent service, excellent product

I have bought Philips where possible for a number of years. The service is excellent and the products also. My wife and I have had Philips tooth brushes for something around ten years and this latest model is the cumulation of the features added over time. It is quiet, very efficient and sturdily built. The previous models are now in our holiday packing!

Fordele

it works, very, very well, At check up time, my dentist commented on how well I'd been cleaning my teeth!

Ulemper

Occasionally the heads seem to shed bristles well before they are due replacement.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ProtectiveClean 5100 HX6851/34 2-pack sonic electric toothbrushes with accessories

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ProtectiveClean 5100 HX6851/34 2-pack sonic electric toothbrushes with accessories

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Fjerner op til 7 gange mere plak i forhold til en manuel tandbørste

  2. baseret på to børsteperioder af to minutters varighed om dagen