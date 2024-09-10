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Philips Sonicare ProtectiveClean 5100 Sonisk elektrisk tandbørste
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HX6851/53
HX684E
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Brugervejledning
Alle (9)
Hvorfor er der et mellemrum mellem mit børstehoved og håndtaget?
Hvordan aktiverer eller deaktiverer jeg tryksensoren på min Sonicare?
Hvordan fungerer tryksensoren på min Sonicare-tandbørste?
Hvilke børstetilstande har min Sonicare-tandbørste?
I hvilke lande er Sonicare-appen tilgængelig?
ProResults gum healthSoniske standardtandbørstehoveder
Philips SonicareOpladeenhed
C2 Optimal Plaque Defence(tidligere ProResults-plakforsvar)
UV SanitizerUV-sanitizer
ProResultsPakke med 6 børstehoveder
Sonic electric toothbrushPlastrejseetui
Philips SonicarePlastrejseetui
S SensitiveSoniske standardtandbørstehoveder
W2 Optimal White4x Soniske tandbørstehoveder - Hvid
W2 Optimal White4x Soniske tandbørstehoveder - Sort
W2 Optimal WhiteSoniske standardtandbørstehoveder
i InterCareSoniske standardtandbørstehoveder
W Optimal WhiteSoniske standardtandbørstehoveder
G3 Premium Gum Care4x Soniske tandbørstehoveder - Hvid
C3 Premium Plaque DefenceSoniske standardtandbørstehoveder
G3 Premium Gum CareSoniske standardtandbørstehoveder
W3 Premium WhiteSoniske standardtandbørstehoveder
Min Sonicare-tandbørste vibrerer mindre kraftigt
Jeg kan ikke forbinde min tandbørste med Sonicare-appen
Min Sonicare-tandbørste vibrerer for kraftigt
Min Sonicare-tandbørste oplader ikke
Min Sonicare-tandbørste vibrerer ikke
Min Sonicare-tandbørste larmer
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