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Philips Sonicare ExpertClean 7300 Sonisk elektrisk tandbørste med app
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HX9641/01
HX960U
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EU-overensstemmelseserklæring - English (US)
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Hvordan aktiverer eller deaktiverer jeg tryksensoren på min Sonicare?
Hvilket børstehoved passer til min Sonicare-tandbørste?
I hvilke lande er Sonicare-appen tilgængelig?
Hvad betyder batteristatusindikatorerne på min Sonicare-tandbørste?
Hvorfor kræver min Philips Sonicare-app tilladelser
Philips SonicareOpladeenhed
C2 Optimal Plaque Defence(tidligere ProResults-plakforsvar)
UV SanitizerUV-sanitizer
ProResultsPakke med 6 børstehoveder
S SensitiveSoniske standardtandbørstehoveder
i InterCareSoniske standardtandbørstehoveder
W2 Optimal WhiteSoniske standardtandbørstehoveder
C3 Premium Plaque DefenceSoniske standardtandbørstehoveder
G3 Premium Gum CareSoniske standardtandbørstehoveder
W2c Optimal White compactKompakte soniske tandbørstehoveder
W2 Optimal White4x Soniske tandbørstehoveder - Hvid
W2 Optimal White4x Soniske tandbørstehoveder - Sort
W Optimal WhiteSoniske standardtandbørstehoveder
G3 Premium Gum Care4x Soniske tandbørstehoveder - Hvid
W3 Premium WhiteSoniske standardtandbørstehoveder
Jeg kan ikke forbinde min tandbørste med Sonicare-appen
Hvordan genopretter jeg forbindelsen mellem min Philips Sonicare-tandbørste og Sonicare-appen (kun Android)?
Hvordan forbinder jeg min Philips Sonicare-tandbørste til Sonicare-appen (kun Android)?
Min Sonicare-tandbørste vibrerer mindre kraftigt
Min Sonicare-tandbørste vibrerer ikke
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