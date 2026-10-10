Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Support
SCD596/21
Hvordan skal jeg opbevare udmalket modermælk?
Hvordan rengør og desinficerer jeg min Philips Avent-brystpumpe?
Kan jeg pumpe mere mælk med et højere sugeniveau?
Hvornår bør jeg købe en brystpumpe?
Hvilke bh'er fungerer med min Philips Avent elektriske brystpumpe?
Hvorfor dannes der kondens i koppen til min håndfri, bærbare brystpumpe, og kan jeg forhindre det?
Hvor længe skal jeg pumpe? Hvornår skal jeg stoppe?
Hvad er det maksimale sugeniveau for Philips Avent elektrisk brystpumpen?
Hvordan vælger jeg den korrekte størrelse brystbeskytter/indlæg til min bærbare brystpumpe?
Hvordan bruger jeg den håndfri og bærbare Philips Avent-brystpumpe?
Hvad er fordelene ved den håndfri og bærbare brystpumpe?
Kontrollér garantibetingelserne, og start udskiftning eller reparation af dit produkt