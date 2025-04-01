    Hvilke bh'er fungerer med min Philips Avent elektriske brystpumpe?

    Udgivet den 1. april 2025

    Din Philips Avent elektriske brystpumpe er designet til at blive brugt med et udvalg af bh'er for nemmere og mere komfortabel pumpning. Se følgende råd om brug for din specifikke model.

    Philips Avent håndfri elektrisk brystpumpe

    • Beskytterne og kopperne passer i de fleste almindelige bh'er og amme-bh'er.
    • Hvis du føler dig utilpas under pumpning, kan du prøve at skifte til en mere elastisk bh (men den må ikke være for elastisk for at undgå, at kopperne glider under pumpning).
    • Det anbefales ikke at bruge en bøjle-bh.

    Enkelt/dobbelt Philips Avent elektrisk brystpumpe

    • Fungerer godt sammen med de fleste almindelige amme-bh'er.
    • Fungerer godt med de fleste bh’er til pumpning med større slidser til pumpens tragt (pumpekabinettet kan ikke fastgøres gennem bh'en).
    • Brug af en bh til pumpning med runde huller i stedet for slidser anbefales ikke.

