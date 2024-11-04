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Udgået
TAT3508WT/00
Naturlig lyd
Støjreduktion
Tydeligere opkald på farten
Bluetooth LE Audio*
Støjreduktion reducerer ekstern støj, herunder vind, så du kan fokusere på dine sange eller opkald. Lad den være slået til automatisk, eller brug Philips Headphones-appen til at justere. Vil du høre mere af det, der foregår omkring dig? Tryk på en øretelefon for at aktivere opmærksomhedstilstanden.
Når du er i gang med et opkald, opfanger en dedikeret mikrofon lyden af din stemme, mens en AI-algoritme fjerner baggrundsstøj. Den person, du taler med, vil høre dig, ikke trafikken eller personer, der står ved siden af dig!
Disse øretelefoner fungerer sammen med enheder, der understøtter Bluetooth LE Audio og LC3 codec, så du får en mere stabil forbindelse og markant bedre lyd. Lyden vil ikke aftage, hvis du streamer musik eller modtager opkald i bebyggede områder, og der er stort set ingen forsinkelse, hvis du ser film eller spiller.
3.2
ud af 5
12
Anmeldelser
Super Knüff
04/11/2024
Deutschland
Bekræftet køber
Top Produkt
Ein gut Durchdachtes Produkt, gute Klang Qualität. Angenehme Tragekomfor
Fordele
Tolles Tragegefühl
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAT3508WT True Wireless Kopfhörer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAT3508WT True Wireless Kopfhörer
Bendersop
25/06/2024
Suisse
Bekræftet køber
Sehr guter ton
Gutes kleines Döschen , lange Akkulaufzeit und guter klang .
Fordele
Lange Akkudauer , guter klang
Ulemper
keine
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAT3508BK True Wireless Kopfhörer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAT3508BK True Wireless Kopfhörer
FioH
26/12/2024
Danmark
Bekræftet køber
Opfylder mine krav
Bedre lyd end forventet, så glad for produktet og bruger det både til musik og lydbøger
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAT3508BK Ægte trådløse hovedtelefoner
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAT3508BK Ægte trådløse hovedtelefoner
Kræver en softwareopdatering. Philips Headphones-appen giver dig besked, når den seneste softwareversion er tilgængelig.