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Ledningsfri AquaTrio Ledningsfri våd- og tørstøvsuger 9000 Series
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XW9385/01
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Philips AquaTrio Cordless Wet & Dry Vacuum 9000 Series XW9385 XW9383
EU Declaration of Conformity - English (US)
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Kan jeg anvende min Philips AquaTrio-støvsuger på alle gulve og tæpper?
Passer tilbehør til min Philips-støvsuger til andre modeller?
Hvor længe skal jeg oplade min ledningsfri Philips-støvsuger?
Kan jeg udskifte batteriet i min trådløse Philips AquaTrio-støvsuger?
Hvor findes produkt- og serienummeret på Philips-støvsugeren?
Batteripakke og opladerLitium-ion-batteripakke 25,2 V
Tilbehør til ledningsfri støvsugerBatteripakke og oplader
Tilbehør til AquaTrioUdskiftningsbørster
AquaTrio CordlessBeholderenhed til snavset vand
Ledningsfri AquaTrioLåg til snavsevandsbeholder
AquaTrio CordlessBeholderenhed til rent vand
AquaTrio CordlessBakke til rengøring og opbevaring
Ledningsfri AquaTrioStøvbeholder til ledningsfri støvsuger (tør)
AquaTrio CordlessStrømadapter
AquaTrio CordlessMini-turbobørste
Ledningsfri AquaTrioRør til ledningsfri støvsuger (tør)
AquaTrio CordlessVægbeslag til ledningsfri støvsuger
Cordless Vacuum Wet & dryBørsteenhed, tørmundstykke
Tilbehør til AquaTrioUdskiftningsfilter
Philips-gulvrensEgnet til alle typer hårde gulve
Ledningsfri AquaTrioBØRSTEVÆRKTØJ
Min Philips AquaTrio støvsuger lækker vand
Min Trådløse Philips AquaTrio-støvsuger viser en fejlkode
Min Philips AquaTrio-støvsuger laver en høj eller usædvanlig lyd
Min Philips AquaTrio-støvsuger løber hurtigt tør for batteri
Der kommer ikke vand ud af min Philips AquaTrio-støvsuger
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