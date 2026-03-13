ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

Ledningsfri AquaTrio 9000 Series Støvsuger med skaft støvsugning/gulvvask

Support

Ledningsfri AquaTrio9000 Series Støvsuger med skaft støvsugning/gulvvask

XW9465/11

Ledningsfri AquaTrio 9000 Series Støvsuger med skaft støvsugning/gulvvask

Gå til butik

Log på, eller opret en konto

Registrer dit produkt

Du får øjeblikkelig adgang til manualer, skræddersyet support og meget mere. Og så er det hurtigt og nemt.

Registrer nu

Manualer og dokumentation

Tillæg til brugervejledning

  • PDF fil, 193.4 kB
  • 13 March 2026

XW9463 XW9465 Quick Start Guide

  • PDF fil, 3.6 MB
  • 13 March 2026

Dele og tilbehør

Kontakt Philips

Vi sidder klar til at hjælpe dig