Betal senere med Klarna
Registrer dig og få 75kr. rabat
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Støvsugere og mopper
Alle serier
Ledningsfri AquaTrio 9000 Series Støvsuger med skaft støvsugning/gulvvask
Support
XW9465/11
Gå til butik
Log på, eller opret en konto
Du får øjeblikkelig adgang til manualer, skræddersyet support og meget mere. Og så er det hurtigt og nemt.
Tillæg til brugervejledning
XW9463 XW9465 Quick Start Guide
Batteripakke og opladerLitium-ion-batteripakke 25,2 V
Tilbehør til ledningsfri støvsugerBatteripakke og oplader
Tilbehør til AquaTrioUdskiftningsbørster
AquaTrio CordlessBeholderenhed til snavset vand
Ledningsfri AquaTrioLåg til snavsevandsbeholder
AquaTrio CordlessBeholderenhed til rent vand
AquaTrio CordlessBakke til rengøring og opbevaring
Ledningsfri AquaTrioStøvbeholder til ledningsfri støvsuger (tør)
AquaTrio CordlessMini-turbobørste
Ledningsfri AquaTrioRør til ledningsfri støvsuger (tør)
AquaTrio CordlessVægbeslag til ledningsfri støvsuger
Cordless Vacuum Wet & dryBørsteenhed, tørmundstykke
Tilbehør til AquaTrioUdskiftningsfilter
Philips-gulvrensEgnet til alle typer hårde gulve
Kontakt Philips
Vi sidder klar til at hjælpe dig