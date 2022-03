Kontrol af ægthed

Telefonens kamera kan have problemer med at scanne QR-koden, hvis den vippes i en vinkel eller er ude af fokus. Sørg for, at QR-koden er i niveau med den overflade, den er trykt på. Hvis du holder telefonen for tæt på eller for langt væk, scanner den ikke koden. Prøv at holde telefonen længere væk, og bevæg den langsomt mod QR-koden.