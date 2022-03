Udvidet garanti

Tak for din interesse i vores produkter til bilbelysning.

Med Philips-bilbelysning kan du fortsætte din rejse på vejene med ægte ro i sindet.

Ud over at være en vigtig fornyer inden for branchen for bilbelysning siden 1914 og det foretrukne valg blandt de større bilproducenter sætter vi en ære i vores produkters kvalitet og pålidelighed.

Ud over standardgarantien, der gælder for de fleste af vores bilprodukter, tilbyder vi dig en udvidelse for vores førende produkter, uanset om du leder efter LED- eller Xenon-pærer eller LED-arbejdslygter.

Få mere at vide nedenfor, og registrer dit køb for at få disse udvidede garantier.