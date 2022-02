Uanset om du har brug for et skarpt, hvidt kabinelys til at finde en tabt telefon eller for at få et bredt udsyn, der er nødvendigt for at se genstande, mens du bakker, eller det knivskarpe klare signal, der lader dig se klart i dårligt vejr, dækker Philips Ultinon Pro6000 dine behov. Disse højtydende LED-pærer, der fås i kølig og varm hvid samt intens rød og ravgul, giver kraftig lysstyrke med høj lumen ved den ideelle farvetemperatur, så du kan se og blive set.