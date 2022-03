Lyskilders lysstyrke bliver svagere, efterhånden som de ældes, og hvis den ene lyskilde går ud, følger den anden lyskilde muligvis snart efter. Så du har brug for to nye lyskilder for at opnå maksimal sikkerhed og tryghed under kørslen. Korrekt lys giver mere tid til at reagere på forhindringer på vejen og derfor en mere sikker kørsel.

Halver ikke dit udsyn, skift lyskilder parvis!