Hvis du er glad for at køre bil, så kan du give din køreoplevelse et løft med Philips RacingVision GT200-lyskilder. Med op til 200 % kraftigere lys, der lyser over 80 meter længere, får du større køreglæde med bedre udsyn og hurtigere reaktionstid.



Oplev styrken i RacingVision GT200