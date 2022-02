Farvetemperatur op til 5.000 Kelvin



Med en farvetemperatur på op til 5.000 Kelvin er andengenerations Philips Xenon WhiteVision-forlygter det perfekte valg for chauffører, der ønsker et skarpt hvidt look til deres forlygter. Med samme farvetemperatur som LED-lys er andengenerations Xenon WhiteVision den ultimative opgradering til dine xenon-forlygter med en klar, ren hvid stråle, der skærer gennem mørket. I stedet for at anstrenge dig for at se vejen forude kan du nyde en mere sikker og spændende kørsel. Med Philips-lygter til biler vil kørsel om natten ikke længere begrænse dig.