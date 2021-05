En personlig barberingsplan er den bedste måde at finde ud af, om skum eller tørbarbering er det bedste for netop din hud. Uanset hvordan du finder ud af, hvad der passer dig bedst, får du her vores tips til at opnå en tæt barbering - våd eller tør - uden at gå på kompromis med hudkomforten.



1. Fortrim

Med en shaver er en tør barbering mere hudvenlig og mindre tilbøjelig til at frembringe rifter og snitsår. Vådbarbering er forfriskende og glat, så længe du husker barberskummet. Man kan være meget usikker på den korrekte fremgangsmåde i starten - især hvis du har følsom hud - men heldigvis er der hjælp lige ved hånden.

2. Forbered huden

Hvis du barberer dig uden creme, er det vigtigt at have helt tør hud, før du begynder, da fugtig hud kan hæmme shaverens glidende bevægelse hen over ansigtet. Hvis du tager et brusebad eller vasker ansigtet, skal du vente mindst 5 minutter for at lade huden tørre helt.

Ved vådbarbering er det stadig bedst at starte med ren hud, men pas på ikke at tage et varmt brusebad, da det gør huden varm, hævet og svedig - og svær at barbere. Påfør blot lidt barberskum eller gel, inden barberingen påbegyndes.

3. Barber på den behagelige måde

Vådt eller tørt. Series 7000 BeardAdapt-sensoren kontrollerer skæggets tæthed og vælger automatisk den bedste komfortindstilling for dig. Du kan manuelt vælge en indstilling, hvis du vil, men shaveren og den forbundne GroomTribe-app er udviklet til at sørge for det.

4. Barber med cirkulære bevægelser



Anvend kun et let tryk (hvis du trykker for hårdt, opnår du større friktion og således mere irritation), og barber i små, cirkulære bevægelser. Sæt farten ned, og tag dig god tid med følsomme områder.



5. Sidste strøg

Efter du har barberet hele ansigtet én gang, er det tid til at barbere tættere. Foretag nu det sidste strøg med lidt mere tryk og en bevægelse mod hårenes vækstretning. Som før bør du behandle følsomme områder med lidt ekstra omhyggelighed og forsigtighed.



6. Vanskelige hår

Barbering uden creme betyder, at det meget nemmere at få øje på de problemhår, der er undsluppet shaveren. Hvis du barberer dig med creme, kan du dog stadig håndtere genstridige hår og svært tilgængelige områder. Træk forsigtigt huden lidt strammere for at løfte hårene.



7. Bakkenbarter

Bakkenbarternes længde og stil er op til dig selv, men nu er det absolut bedste tidspunkt at tage sig af dem med Series 7000 trimmer- eller stylertilbehøret.

8. Aftershave

Nu til lidt efterbehandling. Få fornemmelsen af en frisk barbering ved at slutte af med aftershave eller en barberingsbalsam. Det var det: Du er nu klar til at gå dagen i møde.



Husk: En almindelig barberingsrutine kan medvirke til at vænne huden til den elektriske shaver, så du opnår bedre resultater. Glem heller ikke den altafgørende hygiejne efter barberingen. Skyl shaveren med rigeligt lunkent vand, ryst det af, og lad shaveren tørre.



Har du ikke din personlige barberingsplan endnu?

Få personligt tilpasset rådgivning til at håndtere dine specifikke hudproblemer, hvad enten det er rødme, irritation efter barbering eller indgroede hår. Barbering efter barbering registrerer den forbundne app, der er udviklet i samarbejde med dermatologer, din barberingsteknik og hudens proces.



Download og foretag parring af GroomTribe-appen til iOS og Android for at komme i gang.

Hent den gratis på App Store

Hent den på Google Play