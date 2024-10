Philips' OLED- og QD OLED-skærme er dækket af en treårig fabriksgaranti; som inkluderer dækning af OLED og QD OLED fastbrænding*. For at give dig et ekstra lag af sikkerhed har vi inkluderet nogle grundlæggende retningslinjer for pleje af ethvert relevant OLED- og QD OLED-produkt. Dette kan findes i dokumenterne "Særlig pleje for OLED-skærme" og "Særlig pleje for QD OLED-skærme" under afsnittet Manualer og Dokumentation på Philips supportside for de specifikke produkter.

* Underlagt Philips' garantibetingelser. Dækning for OLED- og QD OLED-fastbrænding er underlagt overholdelse af de modelspecifikke dokumenter "Særlig pleje for OLED-skærme" og "Særlig pleje for QD OLED-skærme". Gælder kun i EU.