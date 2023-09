Der er to muligheder for indstilling af hastigheden. Du kan vælge indstillingen for lav hastighed eller høj hastighed ved at trykke på tænd/sluk-knappen eller ved at skubbe skyderen til hastighedsregulering op.



Hvis du trykker på tænd/sluk-knappen én gang, starter Philips Epilator på en indstilling med høj hastighed (indstilling II). Hvis du trykker på tænd/sluk-knappen igen, skifter hastighedsindstillingen til lav hastighed (indstilling I). Når du trykker på tænd/sluk-knappen tredje gang, slukkes epilatoren.



Bemærk: Essential-epilatoren er udstyret med 2 hastighedsindstillinger. Når du bruger shaverhovedet, er der kun 1 hastighedsindstilling. Denne indstilling er den mest velegnede til barbering.