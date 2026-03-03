Den anslåede opladningstid for dit produkt er baseret på opladning med en 5 V, svarende til eller højere end 1 A, USB-adapter. De fleste USB-adaptere vil levere tilstrækkelig strøm til at oplade produktet inden for det angivne tidsrum. Hvis der anvendes en adapter med en lavere nominel effekt, kan opladningen tage længere tid.



For at sikre den korrekte opladningstid anbefaler vi brug af en 5 V, 1 A USB-adapter.



Har du ikke en? Du kan få en egnet adapter hos Philips (f.eks. HQ87 IPX4 USB-adapteren) på www.philips.com/support.