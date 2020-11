Gå ikke på kompromis med sikkerheden – udskift parvis

Det giver bedre mening at udskifte lyskilder til forlygter parvis og ikke kun den lyskilde, der er gået i stykker. Moderne pærer har øget lyseffekt og øget ydeevne og giver en sikker køreoplevelse. Ved at udskifte lyskilderne parvis sparer du tid og omkostninger, du undgår, at forlygterne går ud, og du får glæde af en klarere og mere afbalanceret stråle. Vigtigst af alt er dog, at køreturen bliver mere sikker for både dig og dine nærmeste.