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12258XVPS2
Pæretype: H1
12 V, 55 W
Op til 150% kraftigere lys
Op til 350 timer
Antal pærer: 2
Med Philips X-tremeVision Pro150 får du op til 150 % kraftigere lys¹. Kør hjem til dem, du holder af, i sikker forvisning om, at du kan se tydeligt selv i mørke og under dårlige vejrforhold. Avanceret glødetrådsdesign giver større præcision og luminans for bedre oplysning af vejen, mens den nye Diamond Precision-kvartsglasteknologi sikrer klarere lysstyrke.
Den nye produktionsteknik til Philips Diamond Precision-kvartsglasset øger lysgennemstrømningen og giver større modstand mod varmechok og tryk. En skræddersyet sammensætning af ædelgasser beskytter glødetråden yderligere mod aldring. Det betyder større lysstyrke og en længere levetid på op til 450 timer (refererer til H7; H1: 350 timer), hvilket sandsynligvis er den længste tid for en lyskilde med den styrke.
Kørsel i mørke omgivelser kan være trættende for øjnene, hvilket fører til overbelastede øjne og større risiko for træthed. Philips X-tremeVision Pro150 udsender et hvidere lys på op til 3.400 Kelvin (refererer til H7; H1: 3.450 Kelvin) og giver dit udsyn fremad større kontrast, hvilket hjælper dig med at identificere og fortolke genstande, der nærmer sig, med større sikkerhed. Når du ser mere tydeligt, forbliver du mere opmærksom i længere tid, hvilket gør din kørsel mere sikker og behagelig.
3.8
ud af 5
259
Anmeldelser
Msje
19/08/2026
Danmark
Helt igennem fantastisk
Helt igennem fantastisk lys og nem installation. Pæren virker både til kort og langt lys
Fordele
Nem montage og godt lys
Ulemper
Der kan være lidt svært at gennemskue hvilken adapter ring der skal bruges til bmw f30 serie. Det er type p til dem der er i tvivl
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2026-08-19
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2026-08-19
MogensM
11/07/2026
Danmark
Bekræftet køber
Fantastiske lyskilder til min bil
Nu har jeg fremragende lys på min gamle FIAT Panda (169) fra 2011. Pærerne lette at montere - certifikat nemt an hente
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2026-06-14
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2026-06-14
Poan
10/07/2026
Danmark
Bekræftet køber
Dette produkt er fremragende om natten
Ultinon er simpelthen fremragende. Jeg er en ældre mand som med valg fået et frenrangende lys om natten
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2025-03-26
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2025-03-26
¹ Lysstyrke sammenlignet med lovens mindstekrav.
² Gælder for brug af nærlys, er anderledes for tågelys