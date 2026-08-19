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  • Enestående lysstyrke for ekstra sikkerhed
  • Enestående lysstyrke for ekstra sikkerhed
  • Enestående lysstyrke for ekstra sikkerhed
  • Enestående lysstyrke for ekstra sikkerhed
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  • Enestående lysstyrke for ekstra sikkerhed
  • Enestående lysstyrke for ekstra sikkerhed
  • Enestående lysstyrke for ekstra sikkerhed

X-tremeVision Pro150Ydeevne og levetid

12258XVPS2

3.8
| (259) Anmeldelser
Enestående lysstyrke for ekstra sikkerhed
Philips X-tremeVision Pro150 kombinerer høj lysstyrke med en levetid, der ikke tidligere er set for en så højtydende pære, for at give bilister og passagerer en sigtbarhed, der gør dem endnu mere sikre i trafikken.
Se alle fordele

Den bedste kombination af høj ydeevne og levetid

Enestående lysstyrke for ekstra sikkerhed

  • Pæretype: H1

  • 12 V, 55 W

  • Op til 150% kraftigere lys

  • Op til 350 timer

  • Antal pærer: 2

Se mere for at køre sikkert

Med Philips X-tremeVision Pro150 får du op til 150 % kraftigere lys¹. Kør hjem til dem, du holder af, i sikker forvisning om, at du kan se tydeligt selv i mørke og under dårlige vejrforhold. Avanceret glødetrådsdesign giver større præcision og luminans for bedre oplysning af vejen, mens den nye Diamond Precision-kvartsglasteknologi sikrer klarere lysstyrke.

Op til 450 timers brug med en højtydende pære²

Den nye produktionsteknik til Philips Diamond Precision-kvartsglasset øger lysgennemstrømningen og giver større modstand mod varmechok og tryk. En skræddersyet sammensætning af ædelgasser beskytter glødetråden yderligere mod aldring. Det betyder større lysstyrke og en længere levetid på op til 450 timer (refererer til H7; H1: 350 timer), hvilket sandsynligvis er den længste tid for en lyskilde med den styrke.

Køligt lys giver et klarere udsyn og øget komfort

Kørsel i mørke omgivelser kan være trættende for øjnene, hvilket fører til overbelastede øjne og større risiko for træthed. Philips X-tremeVision Pro150 udsender et hvidere lys på op til 3.400 Kelvin (refererer til H7; H1: 3.450 Kelvin) og giver dit udsyn fremad større kontrast, hvilket hjælper dig med at identificere og fortolke genstande, der nærmer sig, med større sikkerhed. Når du ser mere tydeligt, forbliver du mere opmærksom i længere tid, hvilket gør din kørsel mere sikker og behagelig.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.8

ud af 5

259

Anmeldelser

19/08/2026

Danmark

Danmark

Helt igennem fantastisk

Helt igennem fantastisk lys og nem installation. Pæren virker både til kort og langt lys

Fordele

Nem montage og godt lys

Ulemper

Der kan være lidt svært at gennemskue hvilken adapter ring der skal bruges til bmw f30 serie. Det er type p til dem der er i tvivl

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2026-08-19

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2026-08-19

11/07/2026

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Fantastiske lyskilder til min bil

Nu har jeg fremragende lys på min gamle FIAT Panda (169) fra 2011. Pærerne lette at montere - certifikat nemt an hente

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2026-06-14

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2026-06-14

10/07/2026

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Dette produkt er fremragende om natten

Ultinon er simpelthen fremragende. Jeg er en ældre mand som med valg fået et frenrangende lys om natten

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2025-03-26

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2025-03-26

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. ¹ Lysstyrke sammenlignet med lovens mindstekrav.

  2. ² Gælder for brug af nærlys, er anderledes for tågelys