Tydeligere signaler giver øget sikkerhed

Det er af afgørende betydning for sikkerheden, at du signalerer bilens tilsigtede bevægelse. For at undgå kollisioner et det vigtigt, at andre mennesker ved, hvad du laver. Et tydeligt signallys sikrer, at du bliver set og øger sikkerheden. Uanset om du bakker, holder stille eller standser, så sørger Philips Ultinon LED-signallygter for den ydeevne, du behøver for at give andre trafikanter den afgørende ekstra tid til at reagere på dine bevægelser.