Oplev forbedret synlighed

Det ensartede og nøjagtige strålemønster lader dig se og blive set mere tydeligt. Takket være det præcise optiske design i Philips Ultinon Essential LED vil lyset blive projiceret præcist der, hvor du har brug for det på vejen. Du vil ikke kun kunne se forhindringer hurtigere og køre mere sikkert, du vil også undgå at blænde andre bilister med dit lys (hvilket gør det mere sikkert for alle på vejen). For at få en skarp lysstråle er det også vigtigt, at lyskilden er monteret korrekt i din forlygte. Ved brug af justerbare stikringe kan du sikre perfekt tilpasning og opnå optimal lysafgivelse og forbedret trafiksikkerhed.