Endurance Performance-lyskilder til vibrationsmodstand

Lad ikke et hul i vejen ødelægge dine billyskilder. Køreture i dag kan være en udfordring for din bil. Philips X-tremeVision G-force er designet til at holde. Lyskilderne er testet for vibrationsbestandighed, hvilket understreger deres fantastiske holdbarhed.